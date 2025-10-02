Así fue el espectacular simulacro con 120 efectivos en la playa de Luanco por un vertido de hidrocarburos

Cerca de 120 personas trabajan esta mañana en la playa de Luanco para controlar el derrame de cerca de tres toneladas de carburante tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón. El suceso, que supone una de las catástrofes medioambientales más importante del Principado de Asturias, ha formado parte de un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos cuyo objetivo es evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental de gran escala, así como para reforzar la coordinación entre administraciones.

Las maniobras de preparación ante vertidos en el mar reunieron a efectivos de diferentes administraciones e instituciones: Principado de Asturias, Ministerio de Transición Ecológica, ayuntamientos de Gozón, Gijón y Avilés; Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio de Transporte; Salvamento Marítimo; Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés; Cruz Roja; y el Instituto Español de Oceanografía del CSIC. Además, junto a a loas 120 efectivos humanos, se sumaron dos helicópteros del 112 de Asturias y del Instituto Armado, seis drones y tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Benemérita.

Estos ejercicios se llevan a cabo dos veces al año, tal y como explicó Icíar Martín, directora de la subdirección general para la Protección del Mar, del Ministerio de Transición Ecológica. Estos ensayos, concretó Martín, se realizan en una ubicación diferente de la geografía española “para ver el nivel de coordinación entre las distintas administraciones que estaríamos presentes en un caso real”. Así, Martín concretó que la principal dificultad es conocer al detalle “quién está al otro lado” para saber con la mayor precisión posible “cómo funcionan los planes de respuesta de cada uno” y que “podamos actuar de forma coordinada”.

Si bien los hidrocarburos no suponen un peligro para las poblaciones, más allá de las medidas de prevención a la hora de manipularlo, Martín sí recalcó que estos vertidos implican un “riesgo” evidente para el medioambiente ya que “se disgrega en la columna de agua, llega al fondo marino y afecta a organismos y ecosistemas”.

Sobre la capacidad de acción tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y municipios, Martín fue contundente: “Sí que estamos preparados”. “Cada caso, cada emergencia real es diferente y va a requerir unas capacidades distintas, pero es verdad que las capacidades que tiene ahora mismo el Ministerio de Transportes, junto al resto de administraciones y organismos, entre todos sí que somos capaces de dar respuesta prácticamente a cualquier suceso que pueda llegar a nuestras costas”. Además, y en caso de que estos recursos fallasen, Martín aportó calma y destacó que “siempre tenemos la opción de acudir a mecanismos de coordinación europeos y de los países vecinos, igual que prestamos nosotros ayuda si hace falta a Francia o a Portugal”.