Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”

Atasco para llegar a La Magdalena, colas que casa llegaban a Los Balagares… El ambiente previo ya indicaba que la de ayer iba a ser una noche especial en Avilés. No por nada Melendi, una de las grandes estrellas de la escena musical española, tuvo que duplicar fecha y hoy volverá a actuar ante ocho mil personas. El ovetense no falló a las expectativas ante un público entregado, de todas las edades, y que se volcó con algunos de los grandes hits de asturiano. “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”, confesó el artista en su primera intervención, que pasó por la ciudad con su gira “20 años”.

Melendi arrancó su espectáculo de manera sorprendente, con la banda sonora de una de las películas de James Bond. A pesar del ligero retraso con el que empezó el show, el público ya gritaba desde los primeros acordes de guitarra. Dos guitarristas escoltaban al ovetense, que nada más salir hizo que una marea de móviles iluminase su impresionante escenario. Hasta un corazón mando el artista a una de las chicas que hicieron horas de espera para poder estar en primera fila. Arrancó con “El Parto”, una de sus canciones más míticas, para luego pasar a uno de sus grandes hits, “Tocado y hundido”. Luego, tras su primera toma de contacto con el público, prosiguió con “Caminando por la vida”, “Con la luna llena”, “Violinista en tu tejado” y “Barbie de extrarradio”, con más de siete mil personas coreando sus himnos.

Melendi se mostró muy cercano con el público, e incluso usó las gafas de uno de los asistentes que estaba en primera fila para poder leer los cárteles de sus fans. “Cuanto más mayor me hago, más me presta tocar en Asturias”, confesó el artista, que quiso dar las gracias “a todos los asturianos por cuidar de una tierra maravillosa que incluso está más bonita que antes”. “Estoy muy orgulloso de estar aquí, reconoció el ovetense, que bromeó con que “los del Sporting y el Avilés también son bienvenidos”.

Entre el público se podía ver gente de todas las edades: niños, adolescentes, padres y algún que otro veterano que conoce a Melendi desde sus inicios. “Es nuestro primer concierto, estamos super ilusionados”, reconocen los hermanos Julia y Eduardo Arias, que, engalanados con la zamarra del Oviedo, se morían de ganas por escuchar por primera vez al artista ovetense. “Nos encantan sus canciones y encima viene nuestra prima con nosotros, que más se puede pedir”, dicen refiriéndose a Selva Díaz, su acompañante.

La indumentaria azul, ya sea la de esta campaña o de estilo más retro, era indumentaria casi obligatoria en La Magdalena. “Es que Melendi es uno de los grandes referentes de nuestro club. Es una manera de honrarle. Los himnos que nos ha hecho son de los más bonitos del fútbol español”, cuenta la gijonesa, que cuando vio el anuncio del concierto en tierras asturianas no dudó en hacerse con las entradas.