La mujer realiza gratis 160 horas de labor doméstica por cada 100 laborales

"Por cada 100 horas de producción en el mundo laboral, las mujeres producen en el hogar entre 135 y 160 horas, pero gratis, sin cobrar remuneración alguna". Las cifras las facilitó ayer María Ángeles Durán, catedrática de Sociología y profesora de investigación ad honorem en el CSIC, durante su intervención en la conferencia inaugural del IX Foro Internacional "Vivir más, vivir mejor" que se celebró durante todo el día de ayer en el Centro Niemeyer.

El acto se enmarcaba en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, que Avilés celebra durante toda esta semana con numerosas actividades.

La intervención de Durán fue ilustrativa, además de divertida por momentos. La catedrática aseguró que la proclama "vivir más, vivir mejor" tiene un trasfondo económico que no se debe olvidar.

Y lo puso de manifiesto explicando que existen cuatro modelos productivos: el capitalista, en el que la producción supone obtener beneficio para que la empresa sobreviva y genere empleo; el sistema familiar, donde se cuida a los seres queridos sin horas y sin remuneración; el Estado, que utiliza la recaudación mediante impuestos, y el voluntariado, con las ONG’s y el tercer sector, que no busca beneficios aunque necesita ingresos para atender a personas desconocidas. "Un puzzle de fuerzas contradictorias difícil de armonizar"

Surge entonces el dilema: es mejor vivir más y peor, o menos y mejor. "Ponemos demasiado énfasis en vivir más, y ya hablamos de muchas personas centenarias, pero ¿cuál es el límite? ¿a costa de qué?", planteó Durán.

La catedrática aportó entonces más datos. La pensión media de los hombres es un 30% superior a la de las mujeres. Pero además, hay un 30% de la población femenina en edad de jubilación que no tiene pensión porque no ha cotizado, porque ha dedicado su vida a estar adscritas al sistema de producción doméstica.

Es decir, a producir sin remuneración alguna entre 135 y 160 horas atendiendo a sus familiares, por cada 100 horas en el sistema laboral capitalista. "Y no solo eso. A los 65 años sigues currando gratis en casa aunque antes lo hayas hecho fuera y cotizando. Y cuantos más años tienes más curras si tienes a tu lado a una persona, a un familiar, enfermo", añadió. Analizando las estadísticas, la longevidad femenina es 10 años superior a la masculina. Así que, en términos generales, "ellos lo tienen resuelto y a nosotras no hay quien no cuide", remató.

Romper estereotipos

Las reivindicaciones en el acto de ayer en el Centro Niemeyer, organizado por HelpAge International España, fueron claras y contundentes. Las personas mayores no son actores sociales pasivos, si no que son protagonistas y juegan un papel fundamental en la transformación de las ciudades y de la sociedad en todos sus ámbitos.

"Hay que romper los estereotipos en torno a la vejez" y hay que luchar contra el edadismo, "esa forma de discriminación por ser mayores y que es una violencia estructural", afirmó la presidenta de la organización, Isabel Martínez Lozano.

"Hoy es un día para hablar de derechos y de humanidad", porque se trata de hablar de la "dignidad y el reconocimiento del valor de la persona con independencia de su edad", remarcó en su intervención.

El acto inaugural contó también con la participación, entre otros, de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y Lluís Aranda Fernández, responsable de centros propios del Programa de Personas Mayores de Fundación "la Caixa". Rosa Martínez Rodríguez, Secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Adrián Barbón, presidente del Principado, saludaron en sendos vídeos.

La regidora avilesina defendió el papel de las personas mayores, "esa generación sabia y generosa", en la transmisión de la tolerancia, el respeto institucional y la justicia social dada su experiencia vital histórica "para apuntalar una democracia" que en su opinión está en "peligro".

Monteserín aprovechó para explicar los dos grandes proyectos intergeneracionales que se están ejecutando en Avilés: los pisos colaborativos que construye el Principado en Villalegre y la rehabilitación del chalé que acogía la antigua guardería "Los siete enanitos".