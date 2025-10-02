Pilates al aire libre contra el sedentarismo de los mayores

"Rodillas flojas, pelvis neutra, hombros atrás, respiramos, inhalamos", indica Pili García Fernández a sus alumnas de Pilates. Esterrilla en el suelo y descalzas, el grupo de mujeres disfruta de una sesión al aire libre en el parque del Muelle. Forman parte de un colectivo que suele hacer deporte en el polideportivo del Quirinal, sin embargo, esta mañana tocó sacar los bártulos a la calle en un acto enmarcado en la Semana de las personas mayores de Avilés.

Actividades de la Semana de las Personas Mayores en el parque del Muelle. / Miki López

"La jornada de hoy lo que trata de traducir es la importancia que tiene que las personas mayores hagan una vida comunitaria, que se apunten a actividades que además ayuden a mejorar la salud, como son aquellas que tienen relación con la actividad física, y que también ayudan a mejorar las relaciones sociales. Es una de las intervenciones que se puede hacer con nuestro plan de mejora del sufrimiento por soledad. Este tipo de actividades vienen muy bien para aquellas personas que estando solas o sintiéndose solas, pueden relacionarse con el resto de ciudadanos y ciudadanas", afirma la concejala de Personas Mayores, Ana Guerra, que acudió a los primeros compases de la actividad, mientras el grupo de Pilates realizaba movimientos acompasados. "Subimos rodilla, inhalamos, exhalamos", continúa la monitora de este curso vinculado a la Fundación Deportiva Municipal. Trabajan el equilibrio y ayudan a mantenerse en forma.

Para Manuela Martínez, que tiene 73 años, las clases de Pilates son un buen remedio para la artrosis y la fibromialgia que padece. "Cuando acabamos cada sesión, salgo nueva, lo eché de menos en verano y sí, lo recomiendo a todo el mundo", afirma Martínez. A su lado, Charo Presa, de 67 años, remarca que el ejercicio que realizan en las sesiones de Pilates es positivo para su espalda. "Me siento genial", afirma, no sin antes enfatizar el papel de la monitora. Poco después, las mujeres que participan en la clase al aire libre se colocan en posición cuadrúpeda, levantan una pierna y después la otra, mantienen el equilibrio y ejercitan sus piernas. Maite Hernández, de 61 años, se agarra a la máxima latina de "mens sana y corpore sano" para explicar cómo se siente tras cada sesión. "Es importante no estar parada", detalla. A su lado, Inés Pérez, de 71 años, descansa tras una serie de ejercicios. "Llevo 15 o 16 años yendo a clases de Pilates. Me viene bien para los huesos, para los músculos, estoy feliz y además me vale para conocer gente, amigas, tomamos café y quedamos a comer una o dos veces al año, también es un espacio de socialización", remarca Pérez. Conchita Mena, de 74 años, defiende también el ejercicio física para todas las edades. "Es importante estar ágil, yo sigo viniendo pese a que tengo un brazo fastidiado y estoy pendiente de una operación, pero es que no quiero perder la forma", concluye Mena, feliz como sus compañeras de participar en una actividad social y deportiva.

"Avilés cuenta ahora mismo con casi un 29% de personas mayores de 65 años y los mayores de 60 suman 26.000 aproximadamente. Por eso es necesaria una intervención directa sobre este grupo de población, que además, por definición, puede correr el riesgo de ser vulnerable a determinadas cuestiones, como son la soledad y otro tipo de aislamientos", remató la concejala de Personas Mayores.