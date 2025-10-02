El Raíces se reúne para una temporada "ilusionante"
El Club Deportivo Raíces celebró el pasado viernes 26 de septiembre la presentación oficial de sus equipos para la temporada 2025-2026 –en la imagen, miembros del club de fútbol con parte de la Corporación municipal–. En total, más de 250 niñas y niños se reunieron junto a sus familias para enfocar una temporada "ilusionante y llenas de retos por delante". El club, fundado en 1988, cuenta actualmente con 17 equipos: dos sénior, uno de campo y otro de fútbol sala; dos Juveniles; dos Cadetes; dos Infantiles; cuatro Alevines, tres Benjamines; un Prebenjamín y un equipo de Iniciación. n
