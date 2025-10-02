Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Raíces se reúne para una temporada "ilusionante"

El Raíces se reúne para una temporada &quot;ilusionante&quot; | C. D. R.

El Raíces se reúne para una temporada "ilusionante" | C. D. R.

El Club Deportivo Raíces celebró el pasado viernes 26 de septiembre la presentación oficial de sus equipos para la temporada 2025-2026 –en la imagen, miembros del club de fútbol con parte de la Corporación municipal–. En total, más de 250 niñas y niños se reunieron junto a sus familias para enfocar una temporada "ilusionante y llenas de retos por delante". El club, fundado en 1988, cuenta actualmente con 17 equipos: dos sénior, uno de campo y otro de fútbol sala; dos Juveniles; dos Cadetes; dos Infantiles; cuatro Alevines, tres Benjamines; un Prebenjamín y un equipo de Iniciación. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
  2. Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
  3. Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
  4. El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
  5. El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
  6. Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
  7. Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas
  8. El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

El Raíces se reúne para una temporada "ilusionante"

El Raíces se reúne para una temporada "ilusionante"

Castrillón celebra a sus "sabios"

Castrillón celebra a sus "sabios"

Windar y los sindicatos amplían el plazo para negociar 27 despidos

Windar y los sindicatos amplían el plazo para negociar 27 despidos

La mujer realiza gratis 160 horas de labor doméstica por cada 100 laborales

La mujer realiza gratis 160 horas de labor doméstica por cada 100 laborales

La Ciudad Deportiva de Corvera agrega una subsede en Avilés dedicada al tenis: así será la Ciudad de la Raqueta

La Ciudad Deportiva de Corvera agrega una subsede en Avilés dedicada al tenis: así será la Ciudad de la Raqueta

Luanco, protagonista de un simulacro por un vertido de hidrocarburos

Luanco, protagonista de un simulacro por un vertido de hidrocarburos

Vuelven los fines de semana de bailes populares a Corvera

Vuelven los fines de semana de bailes populares a Corvera
Tracking Pixel Contents