Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: "Queremos convertirla en un referente del norte de España"

Vuelve Quattro, una de las discotecas más míticas de Asturias y templo del "dance" avilesino durante más de dos décadas. Dos jóvenes emprendedores de 22 años, Diego Flores y Jonás Castro, son los que están detrás de este proyecto. Compraron la popular sala de fiestas, situada en el entorno de la ría de Avilés, para recuperar su viejo esplendor, pero dándole un nuevo enfoque. Diego y Jonás buscan convertir Quattro en un "referente" no solo del ocio de Asturias, sino también del "norte de España".

Ahora se llama Space Four

Bajo el nombre de Space Four, las luces de Quattro volverán a encenderse este jueves con la presentación de su programación para el otoño. Después, a partir de las doce de la noche, habrá una gran fiesta, "Gäna", que incluirá música con djs, efectos especiales, juegos en directo, food trucks y hasta hinchables. El próximo espectáculo será este mismo fin de semana: el sábado, a partir de las 20.30 horas, con el concierto de Luis Miguel de Amargue y su bachata. La fiesta contará, además, con el dj Jack.

En ruinas

Diego y Jonás cogieron la discoteca Quattro prácticamente en ruinas. La sala abrió sus puertas en 1993 y cerró definitivamente en 2017. Por ella, pasaron varias generaciones de jóvenes, convirtiéndose en todo un símbolo del ocio nocturno en la región. "Cuando me entregaron las llaves, la sala estaba completamente abandonada. Ahora nuestra misión es convertirla en lo que algún día fue: un referente en el norte de España", asegura Diego Flores, el promotor de este proyecto, a través de las redes sociales. En Instagram los dos jóvenes han compartido con sus seguidores la esperada cuenta atrás.

No solo para jóvenes

“Si bajamos de Castilla y León hacia abajo tenemos una barbaridad de discotecas, pero aquí arriba… Tenemos Pelícano, en La Coruña, que es bestial, un par de salas en Bilbao y Santander, pero ahí acaba. Nuestro objetivo es conseguir que Space Four sea un referente, a través de grandes conciertos y de una programación constante y de gran nivel", comenta Diego. Más que abrir enfocados en los jóvenes, como en el pasado fue, sus nuevos propietarios buscan hacer eventos para todos los públicos.

Eventos esporádicos

Ya no será tampoco esa discoteca que abría todos los sábados (y algún día más) del año. El ocio juvenil ha cambiado, recuerda Jonás, y por eso Quattro debe reinventarse. "Aunque sea un templo de los 90, tenemos que adaptarlo al ocio de hoy en día, tanto nocturno como diurno. Sabemos que no puede ser lo que fue en esa época, porque han cambiado las generaciones. Esta sala no es para abrir todos los días en Asturias. Es ir haciendo eventos esporádicos, enfocados a diferentes públicos para conseguir atraer a las personas", apunta.

1.300 metros cuadrados para bailar

Quattro es una nave de 1.300 metros cuadrados, con barras, pistas de baile, zona exterior y oficinas en la primera planta. Toda la música "dance", el "bacalao" que estaba tan de moda en el pasado, se escuchó durante años en su interior. Fue también el lugar en que se organizaron conciertos tan legendarios como el que ofreció Ronnie James Dio o Bruce Dickinson, el cantante de "Iron Maiden".

En el escenario de la discoteca también se escucharon los acordes pioneros de "Celtas cortos" o de "Camela". Uno de los últimos espectáculos corrió a cargo de "Lordi", los finlandeses que ganaron Eurovisión en 2006.