Esta es la solución al cuartel de la Guardia Civil de Bustiello, y de momento no hay desalojos

Un total de 32 viviendas en dos pabellones y nuevas dependencias oficiales se construirán en el cuartel de la Guardia Civil de Bustiello. Aunque aún no hay fecha para las obras, se ha dado prioridad al proyecto y se realojará a las familias afectadas en otros acuartelamientos próximos mientras duren los trabajos. Hasta entonces, se hará un seguimiento del estado de los edificios por si hay que acelerar el desalojo.

Estas son, en resumen, las respuestas que la jefatura de apoyo de zona de la Comandancia de Asturias ha trasladado a los residentes del cuartel de Bustiello ante el temor que provoca el avanzado estado de deterioro en el que se encuentran los edificios.

La Guardia Civil informó en un comunicado de que el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Benemérita está realizando la tramitación anticipada del expediente para contratar la redacción de un proyecto básico y de ejecución de las obras necesarias para la construcción de unas nuevas dependencias oficiales y rehabilitación de dos de los bloques de pabellones, que permitirían habilitar un total de 32 viviendas.

El cuartel de Bustiello está distribuido en pabellones, además de una parte con oficinas y otras dependencias. En él residen dieciocho familias y hay otros doce pisos ocupados, según había asegurado Jucil a este diario.

La Comandancia de la Guardia Civil emitió ayer un comunicado en el que afirmaba que se "es consciente de la importancia del acuartelamiento de Avilés", y por eso "ha priorizado su inclusión en una nueva fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE)". Sin embargo, añadía a continuación que "no existe una fecha definida del inicio de las obras", y que, por tanto, "no se ha ordenado el desalojo ni de las viviendas ni de las dependencias oficiales".

Plan de contingencia

En lo que sí se está trabajando es en la elaboración de un "plan de contingencia que contempla, entre otros extremos, una serie de medidas para realojar a las familias que actualmente tienen adjudicada una vivienda y deberán desalojarla".

La Comandancia de Asturias indicaba, en este sentido, que " ya se ha previsto reservar los pabellones que hay actualmente vacíos en los Acuartelamientos próximos a Avilés, con el fin de ofrecer una solución habitacional a estas familias en tanto en cuanto se prolonguen las obras de rehabilitación".

Ante el avanzado estado de deterioro de los inmuebles, también se ha informado a los residentes de que , "se viene haciendo un seguimiento de su estado por si hay que adoptar algún tipo de medida de seguridad o, incluso, proceder a su desalojo, siempre primando la seguridad de los componentes del Cuerpo, sus familias y los ciudadanos que acuden a efectuar cualquier trámite a las instalaciones". También se aseguró de que se les seguirá informando.