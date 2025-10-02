"Space Four" toma el relevo de la "Quattro" en la noche avilesina

"Veíamos que, en los últimos años, las discotecas más míticas de Asturias iban cerrando todas. Ver que quedaban vacías nos daban un ataque de nostalgia, por eso decidimos apostar por este proyecto", asegura el gijonés Diego Flores, quien junto a Jonás Castro han decidido revitalizar la salas de fiesta más conocidas de la región, la mítica "Quattro". Con una cara totalmente renovada, este jueves hicieron la presentación de "Space Four", una sala multicultural que, además de acoger fiestas, tiene como objetivo celebrar diferentes tipo de eventos, ya sean musicales o culturales.

Ambiente durante la fiesta de apertura. | LUISMA MURIAS

La legendaria discoteca de Demetria Suárez fue el templo del "dance" avilesino desde principios de los años noventa, cuando los "millenials" no existían y los jóvenes pertenecían a la generación X. Esa calle nace en la avenida de Lugo y concluye en el paseo de la ría y la mayor inversión para los promotores ha sido la de reparar la cubierta de la nave, donde se apreciaba un daño importante en estos años cerrada. Ahora, todo está en marcha para recuperar el brillo de tro tiempo. De hecho, ya cuentan con cincuenta eventos en cartera. Cuenta con un aforo máximo de 1.700 personas. "Es la sala más grande de Asturias", aseguran.

"Sabemos que, sobre el papel, esto era una locura, pero ya conocíamos la sala y sus posibilidades. Creemos que es una oportunidad interesante", reconoce Flores, quien confiesa que, como cliente, acudió hace años a la sala.

Para poder revivir el espacio han tenido que trabajar durante meses, con una inversión de varios ceros. Aunque, según cuenta la nueva propiedad, la mayor parte del dinero ha tenido que destinarlo para una zona que no se ve desde el público.

"La mayor reforma que hemos hecho es la cubierta de la nave, que estaba que se caía. También hemos destinado mucho esfuerzo tanto a la iluminación como al equipo de sonido, para poder adecuarlo a una buena noche de fiesta", sostiene Flores. Si algo sorprende de este proyecto es la juventud de sus promotores. Flores tiene 22 años de edad, aunque, como él mismo explica, lleva desde los dieciséis en el mundo de la noche, trabajando fotógrafo, técnico de luces y disc jockey.

El equipo de disc jockeys que animó la reapertura de la sala. | LUISMA MURIAS

Ahora, ha decidido dar un paso de gigante en su carrera, contratando, en los eventos más grandes, cincuenta personas entre personal de seguridad y camareros. "Queremos que esta discoteca vuelva a ser un referente en Asturias", sentencia el gijonés.

"Este es un ejemplo de que Avilés es una ciudad vida y demuestra que la juventud puede transformar la ciudad", señalo Raquel Ruiz, concejala de Turismo, quien considera que la inauguración de "Space Four" sirve para "seguir sumando a la ciudad" todo tipo de eventos: culturales, deportivos…, aseveró.

"Que la iniciativa privada se sume a esto es muy importante", aseguró la edil, que valoró que la nueva sala "se complementa muy bien con los nuevos hábitos para disfrutar la ciudad". Avilés se quiere ser la capital del tardeo y, según Ruiz, cree que "Space Four" se adapta a la perfección a esa idea. "Hay un público que es más de tardeo y otro público joven que les gusta ir a eventos específicos, ya sean djs y o grandes conciertos. Estos jóvenes lo han sabido ver también", destacó Ruiz, quien tiende la mano a los promotores para "seguir colaborando en el futuro". "La mano está tendida, para seguir sumando para que la ciudad siga creciendo", sentenció la edil.

La nave tiene 1.300 metros cuadrados destinados a puro ocio: barras, pistas de baile, además de los reservados en la primera planta.