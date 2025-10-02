¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés

La actividad cultural fluye en Avilés. Tal es así que este fin de semana viene cargado de propuestas diferentes que confirman que el otoño también es una estación apta para la programación de conciertos, representaciones teatrales y cinematográficas, entre otras propuestas. Este fin de semana comienza además de jueves y esto es así porque Melendi será el encargado de abrir el melón con un concierto en el pabellón de La Magdalena, donde actuará también mañana viernes. Ambos conciertos tienen ya las entradas agotadas desde mediados de julio. Poco antes de que el artista ovetense comience a tocar los primeros acordes, la antigua discoteca Quattro reabrirá sus puertas con el nombre de Space Four con la presentación de sus actividades otoñales y una de ellas es el espectáculo de Luis Miguel del Amargue y su bachata, previsto para el sábado día 4 a partir de las 20.30 horas. La fiesta contará además con el dj Jack.

Historia y música, de la mano: de Melendi a Pedro Menéndez

Los conciertos de Melendi y Luis Miguel del Amargue conforman el apartado musical del fin de semana, aunque también podría incorporarse el estreno nacional de "Tarzán, el musical" que convertirá el Palacio Valdés en una selva durante tres funciones, una de viernes y dos de sábado.

Y habrá más. La asociación "Pedro Menéndez" se vestirá de gala para devolver las calles de Avilés al medievo, a los tiempos del conquistador de La Florida, cuando reclutó en la ciudad a diferentes grupos de personas para su travesía al otro lado del Atlántico. Así, la recreación histórica de aquel reclutamiento convertirá a Avilés en una gran platea, con escenas en diferentes enclaves del casco antiguo y con el actor Pablo Castañón en el papel de Pedro Menéndez. La propuesta que cumple once años desde su primera edición cuenta además con la colaboración de varios grupos de recreación histórica, que también portarán vestimentas del siglo XVI. Además de teatro, habrá bailes renacentistas y pasacalles.

El séptimo arte también tiene su hueco este fin de semana en la programación de la ciudad. Tal es así que el sábado comenzará el Avilés Acción Film Festival, que es el festival de cortometrajes. Lo hará con la gala inaugural de la mano de la actriz avilesina Elena González, también participará el coro infantil "Animavoices" en la Casa de Cultura. Entre otras actividades, habrá fiesta inaugural del festival en el bar Calendoscopio. Comenzará a medianoche de la mano de la dj "La Güeriata" que juega en sus espectáculos con la música tradicional y la electrónica. El festival de cortometrajes se extenderá hasta el próximo día 11 con proyecciones y otras actividades.

Y así las cosas, Avilés oferta música, teatro musical familiar, teatro de calle e histórico y el inicio de una semana marcada por el cine en pequeño formato, los cortometrajes, que son propuestas para todos los públicos.