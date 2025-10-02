Windar y los sindicatos amplían el plazo para negociar 27 despidos

La reunión del próximo lunes, día 6, para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) en Windar Wind Services, filial de Windar Renovables, no será definitiva. La falta de avances en la negociación ha llevado a ampliar los plazos para intentar llegar a un acuerdo.

La decisión se adoptó ayer coincidiendo con el primer día de activación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore.

La dirección de la compañía ya ha entregado la nueva documentación que había solicitado el comité de empresa de Windar Wind Services, que ahora será analizada por los gabinetes financieros de los sindicatos para evaluar su contenido y repercusiones, según han informado los representantes de los trabajadores.

Pero, al menos de momento, las posturas de ambas partes se mantienen inamovibles. La compañía justifica el despido de 27 trabajadores –a los que en enero había trasladado a Galicia– por "causas organizativas, técnicas y productivas", que se sustentan en la falta de carga de trabajo por la paralización y/o anulación de proyectos.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, rechazan los despidos y defienden la búsqueda de alternativas para evitarlos.

La reorganización

La negociación del ERE en Windar Wind Services se solapa con la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) pactado hasta el 31 de diciembre de 2026, y una reorganización interna que afecta al conjunto de la plantilla en el grupo Windar en Asturias y en Galicia.