Avanza la limpieza del auditorio del Niemeyer, que será sede de los "Princesa"
La limpieza del auditorio del Centro Niemeyer avanza a buen ritmo, en la imagen de la derecha. Estos trabajos forman parte del mantenimiento periódico del centro cultural de la ría teniendo en cuenta que en mayo se desarrollaron labores similares. El centro será una de las sedes de los Premios "Princesa". Es más, para el próximo miércoles 22, el auditorio acogerá un encuentro literario en el que participará el escritor Eduardo Mendoza, galardonado con el Premio de las Letras de este año, en compañía de los miembros de los clubes de lectura asturianos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- La cafetería más 'instagrameable' de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo
- Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas
- El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva