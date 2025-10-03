Avanza la limpieza del auditorio del Niemeyer, que será sede de los "Princesa"

La limpieza del auditorio del Centro Niemeyer avanza a buen ritmo, en la imagen de la derecha. Estos trabajos forman parte del mantenimiento periódico del centro cultural de la ría teniendo en cuenta que en mayo se desarrollaron labores similares. El centro será una de las sedes de los Premios "Princesa". Es más, para el próximo miércoles 22, el auditorio acogerá un encuentro literario en el que participará el escritor Eduardo Mendoza, galardonado con el Premio de las Letras de este año, en compañía de los miembros de los clubes de lectura asturianos.