Avilés, primer puerto de atraque en España del buque que cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
La Nao Victoria recalará en el muelle del Niemeyer la próxima semana
N.M.
La Nao Victoria visitará Avilés y atracará junto al edificio Niemeyer. Será el primer puerto español tras permanecer en aguas internacionales 6 meses abriendo sus cubiertas al público y difundiendo la historia marítima española. Sus maderas rechinantes cuentan la historia de la mayor gesta marítima sucedida hasta el momento. Los visitantes podrán subir a bordo y aprender cómo navegaban y vivían los auténticos marineros que dieron la vuelta al mundo.
Esta cita única tendrá lugar solamente durante los días 10 al 19 de octubre en horario de 10.00 a 19.30 horas de manera ininterrumpida.
Los interesads pueden reservarsus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org para no quedarse sin conocer este fantástico navío.
Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org
El precio de los tickets para adultos es de 6 euros y, para niños de 5 a 10 años, 3 euros. Las familias pueden obtener un abono15 euros para acceder dos adultos y hasta tres niños de 5 a 10 años, mientras que los menores de 5 podrán acceder gratis. La visita guiada para colegios y asociaciones tiene un precio de 3 euros para niños y 6, para adultos mientras que la persona responsable del grupo entrará gratis.
En 2003, se presentó el proyecto de la “vuelta al mundo de la Nao Victoria” a la Sociedad Nacional de Gestión de Activos (AGESA) y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales.
Las dos instituciones apoyaron con gran entusiasmo esta iniciativa. Los trabajos de restauración y adaptación para la navegación comenzaron inmediatamente. En 2004, la réplica de la Nao Victoria reprodujo la gesta de la primera vuelta al mundo con el fin dar a conocer la mayor hazaña marítima de todos los tiempos, protagonizada por marinos españoles.
La réplica de la Nao Victoria partió de Sevilla con una tripulación de 20 hombres y desde el 2004 a 2006 viajó 26.894 millas náuticas, visitó 17 países en 5 continentes y se convirtió en la primera réplica de un barco que da la vuelta al mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- La cafetería más 'instagrameable' de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- Ya es oficial: Diego Baeza se hace con los terrenos de Corvera para construir la Ciudad Deportiva del Avilés
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad