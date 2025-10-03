Avilés, primer puerto de atraque en España del buque que cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento

La Nao Victoria visitará Avilés y atracará junto al edificio Niemeyer. Será el primer puerto español tras permanecer en aguas internacionales 6 meses abriendo sus cubiertas al público y difundiendo la historia marítima española. Sus maderas rechinantes cuentan la historia de la mayor gesta marítima sucedida hasta el momento. Los visitantes podrán subir a bordo y aprender cómo navegaban y vivían los auténticos marineros que dieron la vuelta al mundo.

Esta cita única tendrá lugar solamente durante los días 10 al 19 de octubre en horario de 10.00 a 19.30 horas de manera ininterrumpida.

Los interesads pueden reservarsus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org para no quedarse sin conocer este fantástico navío.

Los centros escolares y asociaciones , deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org

La nao "Victoria" atraca en el puerto de Avilés / María Fuentes

El precio de los tickets para adultos es de 6 euros y, para niños de 5 a 10 años, 3 euros. Las familias pueden obtener un abono15 euros para acceder dos adultos y hasta tres niños de 5 a 10 años, mientras que los menores de 5 podrán acceder gratis. La visita guiada para colegios y asociaciones tiene un precio de 3 euros para niños y 6, para adultos mientras que la persona responsable del grupo entrará gratis.

En 2003, se presentó el proyecto de la “vuelta al mundo de la Nao Victoria” a la Sociedad Nacional de Gestión de Activos (AGESA) y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales.

Las dos instituciones apoyaron con gran entusiasmo esta iniciativa. Los trabajos de restauración y adaptación para la navegación comenzaron inmediatamente. En 2004, la réplica de la Nao Victoria reprodujo la gesta de la primera vuelta al mundo con el fin dar a conocer la mayor hazaña marítima de todos los tiempos, protagonizada por marinos españoles.

La réplica de la Nao Victoria partió de Sevilla con una tripulación de 20 hombres y desde el 2004 a 2006 viajó 26.894 millas náuticas, visitó 17 países en 5 continentes y se convirtió en la primera réplica de un barco que da la vuelta al mundo.