Baeza quiere incorporar ahora al Principado en el proyecto de la Ciudad Deportiva del Avilés: "Será difícil de replicar en Asturias"

Asturias Sport City. Bajo esta denominación presenta el fondo de inversión que avala al presidente del Real Avilés, Diego Baeza, el proyecto conjunto de Ciudad Deportiva de Corvera y la subsede en Avilés dedicada al deporte de raqueta, aunque sin descartar sumar nuevas disciplinas. Oficializado ya que su oferta por los terrenos de Truyés, en el vecino concejo de Corvera, fue la única para hacerse con el suelo donde se construirá el nuevo equipamiento del club blanquiazul, su presidente no dudó ayer en desgranar cuáles serán los próximos hitos marcados en su hoja de ruta para que el proyecto vea la luz. Por un lado, el alivio y la satisfacción de verse, al fin, titular de esos terrenos le permitía ya hablar de presentar en breve plazo la petición de licencias para el movimiento de tierra en Corvera, pero sin dejar de lado la planificación de la subsede avilesina de esa Ciudad Deportiva. Por ello, un primer paso será contactar con responsables de la Administración regional para "vincularles" al proyecto, dice Baeza, "porque no es sólo un proyecto para el fútbol y para el Real Avilés, sino también para la comarca y para toda la región".

La instalación de Corvera ocupan una superficie de 70.000 metros cuadrados, con la aspiración a hacerse también con los del campo de golf Los Balagares, que son otros 320.000 metros cuadrados, más los 40.000 del Club de Tenis de Avilés. Con esta última entidad inició conversaciones hace ya dos años, a la vez que se desarrollaba el proyecto de Corvera, para dar forma a la que será una subsede del futuro equipamiento de Truyés. En cualquier caso, anunció el presidente del Avilés, existe una alternativa en el caso de que la negociación para integrar al Club de Tenis en la "Asturias Sport City" no llegue a término.

El presidente del club blanquiazul se encuentra asimismo en conversaciones con el Ayuntamiento de Avilés para poner en uso unos terrenos aledaños a los campos actuales de La Luz, donde podría desarrollar también el proyecto de la Ciudad de la Raqueta. La inversión en Corvera rondaría los 22 millones de euros mientras que en Avilés sería de otros tres más, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. "Lo ideal es plantearlo como un proyecto de comarca", explica Baeza. Y en esa fórmula de presentarlo como una iniciativa que excede de los límites de los municipios es donde el presidente del Real Avilés ve una oportunidad para "llegar a un acuerdo público-privado con las instituciones" del Principado.

Sobre el respaldo recibido por el fondo de inversión hispano suizo para embarcarse en esta iniciativa, el presidente del Avilés señaló que están convencidos de que la Ciudad Deportiva de Corvera junto con la subsede en la ciudad representan ya "un proyecto real de comarca" que, además, "será difícil de replicar en Asturias". A juicio de Baeza, el proyecto tiene posibilidades de crecer "en todas las vertientes deportivas". Estima que podrían alcanzar unos 2.500 deportistas federados entre todas las disciplinas a abarcar y entre cuatro y cinco mil abonados, incluyendo además del tenis otros equipamientos como rocódromo, piscina o espacios para la práctica del voley en la subsede de Avilés, tanto en los terrenos de San Cristóbal como en los negociados con el Ayuntamiento para desarrollar en el barrio de La Luz.

Sello personalizado

El Real Avilés vivió ayer una jornada especial en el marco de las jornadas del grupo filatélico local, "ExfiAvilés", al poner en circulación un sello personalizado, matasellos especial y sobre, los cuales conmemoran el centenario de la concesión del título de real al Stadium Avilesino, hoy Real Avilés Industrial.

Un proyecto "ilusionante" para Corvera

El suelo de Truyés, en Corvera, donde se va a construir la Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial, suma 61.179 metros cuadrados. En este terreno están previstos construir cuatro campos de fútbol, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo. También se prevé albergar una residencia para 150 deportistas. La oficialización por parte de la mesa de contratación de que la propuesta de Diego Baeza estaba correcta vino a confirmar lo adelantado por este diario: que el Presidente del Real Avilés ya es el propietario del suelo para desarrollar el gran proyecto del club.

El Alcalde de Corvera, Iván Fernández, mostró su satisfacción por ello y definió el de la Ciudad Deportiva como "un proyecto ilusionante, que va a servir también de palanca para el desarrollo económico y social, no sólo de Corvera y de la comarca, sino de todo Asturias, por lo que significa de creación de riqueza y generación de empleo".

Procedimiento administrativo

Ahora el proceso administrativo pasa por comunicar oficialmente a Baeza la decisión de la mesa de contratación. Posteriormente, Carpa Elite dispondrá de quince días para proceder al pago de los importes correspondientes en la cuenta del Ayuntamiento. Una vez efectuado, se acudirá al notario para elevar a escritura pública este acuerdo y se podrán solicitar las licencias para empezar los trabajos del complejo deportivo.

El adjudicatario cumple tanto los requisitos jurídicos como los requisitos económicos, al estar además al corriente del pago con Hacienda, con la Seguridad Social y con las Administraciones públicas. "Hay que tener cautela en un proceso tan importante como este. Estaremos pendientes de que se formalice en las cuentas del Ayuntamiento los pagos correspondientes. Pero, hemos comprobado que el presidente del Avilés tiene palabra y está cumpliendo su compromiso. Personalmente, era optimista con respecto a este proyecto y parece que se está convirtiendo en realidad. Estoy convencido de que así va a ser", declaró el Alcalde.

Se plantea para un ámbito de 40.000 metros cuadrados en San Cristóbal, en las actuales instalaciones del Club de Tenis, pero también baraja como opción terrenos en La Luz, en torno al campo de entrenamiento actual.