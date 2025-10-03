Castrillón bajará el IBI y congelará los precios públicos gracias a un acuerdo con Vox

Castrillón bajará el IBI y congelará el resto de tasas municipales. El equipo de gobierno, del PP, ha llegado a un acuerdo con Vox para las ordenanzas fiscales del 2026, en las que se reducirá el citado IBI, "cumpliendo una histórica propuesta del PP a la que se suma Vox al tenerlo en su programa". "Así se alivia la presión fiscal a las familias al mismo tiempo que ayuda a favorecer la construcción y la vivienda en propiedad en el concejo", celebran desde el gobierno, que recuerdan que Castrillón "tendrá un IBI más bajos de Asturias, con un tipo que pasa de 0,56 a 0,49, lo que representará un ahorro para los ciudadanos de 530.000 euros".

Otra parte del acuerdo del PP con Vox pasa por congelar los precios públicos, "como se ha hecho estos años de nuestro mandato a pesar de la importante inflación sufrida, y que los sitúan entre los más bajos de la comarca y de Asturias".

Habra una "subida moderada" en la recogida de residuos, agua y alcantarillado

Desde el equipo de gobierno confirman asimismo que habrá una "subida moderada" en la tasa de recogida de residuos. Este aumento será de "menos de cuatro euros para las familias con recogida diaria y algo más de dos euros al mes para los que no tengan el servicio diario". "Está medida que nos viene impuesta por la normativa legal vigente, que exige que la tasa de basura cubra completamente el coste del servicio, y por las nuevas exigencias para la recogida y reciclaje de los residuos derivadas de la normativa estatal, autonómica y europea", explican desde el PP. Y añaden que "el desfase actual es de 525.000 euros". "La subida de esta tasa será mayor para las grandes y medianas superficies comerciales que son las mayores productoras de residuos, pero, sin embargo, la tasa se congela a las pymes, especialmente a profesionales, al pequeño comercio y a la hostelería, para favorecer su viabilidad dada la crisis que sufren este tipo de empresas", apuntan. También subirán, al estar contemplado en el contrato, la tasa del agua y alcantarillado en un 2,7%, que es el IPC de agosto.