La Comisaria Leis en los Santos Ángeles Custodios: hacen falta más policías ante el "mayor dinamismo" de la ciudad

Avilés es segura, y además los niveles de delincuencia siguen descendiendo mientras aumenta la efectividad policial. Pero vive un momento de transformación, de gran dinamismo y con incremento del número de visitantes. Y eso debe ir acompañado de un incremento de la plantilla de la Policía Nacional, que ya ha comenzado con la incorporación de nueve refuerzos. El anuncio lo realizó ayer la comisaria jefe, Inmaculada Leis, durante su discurso en la conmemoración de los Santos Ángeles Custodios.

La dana de Valencia, la explosión de gas que destruyó una vivienda en Mieres, el gran apagón, homicidios, robos, la atención a las víctimas de violencia de género, la lucha contra la ciberdelincuencia...Todas estas intervenciones, entre otras, de integrantes de la Comisaría de Avilés se repasaron ayer en el sencillo acto celebrado en la Casa de Cultura de Avilés y al que asistieron, entre otras autoridades, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el juez decano, Joaquín Colubi; Eloy Freire, capitán de la Guardia Civil y Rafael Rodríguez, comisario jefe de la Policía Local de Avilés.

"Para nosotros es muy importante sentirnos arropados por la sociedad y especialmente en un día como el de hoy", aseveró Inmaculada Leis, la primera mujer en asumir la jefatura de la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

Las cifras

El de ayer era su segundo discurso en el cargo, y aseguró que su "ilusión permanece intacta e incluso que ha crecido", pues la profesionalidad, eficacia y eficiencia de la plantilla se refleja en las estadísticas, afirmó. "Avilés lidera el descenso de la delincuencia en Asturias, y eso pese a la cíberdelincuencia, especialmente de las estafas informáticas".

Y es que mientras estos delitos han aumentado el 6,8% en el primer semestre de este año respecto del mismo periodo de 2024, la delincuencia común ha descendido.

Las cifras de criminalidad en la ciudad se sitúan 12,9 y 15,9 puntos porcentuales por debajo de Oviedo y de Gijón, respectivamente. Pero advirtió: "no podemos caer en la complacencia, porque la criminalidad es dinámica e itinerante".

La Comisaría se refirió también a los homicidios de Israel Hernández en noviembre de 2024 y de Noelia González, el pasado mes de agosto. "Delitos impredecibles, pero que gracias a la discreta, impecable y rápida investigación realizada se permitió detener a los presuntos autores en un corto espacio de tiempo".

Especialmente satisfecha se mostró con las operaciones antidroga, concretamente con la desarticulación de cinco importantes focos de tráfico de estupefacientes que se saldaron en conjunto con un más de una decena de detenciones e incautaciones de drogas, dinero, e incluso armas.

La Comisaria se refirió también al gran reto que supone la vigilancia en el Aeropuerto de Asturias y en el Puerto de Avilés "protegiendo las entradas y salidas y combatir el crimen organizado". Y destacó además la eficiencia que se ha conseguido con la modernización del proceso de tramitación de documentos, "que es la garantía de una identidad protegida".

Los reconocimientos

Inmaculada Leis incidió en varias ocasiones en la importancia de la colaboración con la Policía Local y la Guardia Civil para conseguir unos resultados positivos frente a la delincuencia.

Un testigo que recogió la Alcaldesa, Mariví Monteserín, quien incidió en que "Avilés es una ciudad especialmente segura", y aportó más datos. "En el segundo trimestre de este año, la tasa de criminalidad de Avilés ha vuelto a disminuir, en esta ocasión un 14,9%, frente al incremento de Asturias de un 3,1%, y liderando nuevamente la bajada de la criminalidad en los municipios de más de 20.000 habitantes, siendo una de las más bajas de la región".

La Regidora felicitó a todos los policías, personas y entidades cuya labor fue premiada por la Policía Nacional. Y agradeció especialmente el reconocimiento a la concejalía de Cultura y Festejos, que pilota la concejala Yolanda Alonso. "Avilés ha conseguido hacer de la cultura un importante factor de dinamismo y de nuestra realidad como destino turístico inteligente".

El policía Rubén López Presedo a la gaita, el tenor Gonzalo Quirós y la soprano Tina Gutiérrez pusieron el punto y final con el himno de Asturias tras el homenaje a los fallecidos.

Las condecoraciones

Orden al mérito policial con la cruz distintivo blanco: subinspector Jorge Muñiz Gutiérrez; oficial Miguel Ángel Menéndez Castañón, y los policías Iván Aréstegui Artime, Rubén López Presedo y Alejandro García Campelo de la Brigada Local Policía Judicial. También a los policías Domiciano García Carro y José Luis García Escapa, de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Cruz distinto blanco para personas y entidades ajenas a la Policía Nacional: el juez decano, Joaquín Colubi Mier, y el subinspector Eduardo López González, de la Policía Local de Avilés.

Metopas: Al Aeropuerto de Asturias, que recogió su director, Pedro Cotilla; a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés; al CAI, centro de apoyo a la integración de Villalegre, que recogió su directora, Dolores Carbajo; y a la empresa de seguridad GRESPRO, que recogió su director general, Juan Carlos García.

Diplomas: Al Lar Gallego, que recogió Ana María Fernández, y a la pianista Olesya Shlegel.