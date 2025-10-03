El director de cine Julio Medem, invitado al Avilés Acción Film Festival: "No decido hacer historias, las encuentro y transito por ellas"

El director donostiarra, Julio Medem, llegará a Avilés como invitado de lujo para impartir una conferencia durante el Acción Film Festival.

-¿Qué espera transmitir a los asistentes, ya sean aficionados, estudiantes o profesionales?

-Clase magistral suena muy pomposo, ¿no? Mi idea siempre es hacer una charla. Cuando empecé, me llamaban muchas veces para dar clases como esta, pero prefería esperar. ‘Todavía sé muy poco’, decía. Ahora ya empiezo a aceptarlas porque ya tengo mucha experiencia. Sé que habrá gente joven que está empezando y quiero volver a ponerme en su lugar. Mi objetivo es motivarles. Contarles qué viví, cómo lo viví y dónde lo viví.

-¿Cómo le llegó el cine?

-Empecé siendo adolescente. Lo hice con el Súper 8, que es fascinante, muy mágico y enigmático. Empecé a montar mis películas, cosas muy experimentales y poco a poco fui descubriendo que ahí había algo. Cuando capturaba un lugar, me daba cuenta de que capturaba una unidad de espacio-tiempo y me parecía muy interesante.

-¿Cómo creaba sus historias?

-Siempre empiezo con una historia nueva y nunca intento aplicar la razón porque no me sale desde ella. No son historias racionales, son intuitivas. Tienen que ver con mi subconsciente. No decido hacer una historia, sino que la encuentro y entonces se me empiezan a ocurrir imágenes por las que transitar.

-¿Así surgió "Vacas"?

-Ahí, la imagen era la de una escolar que está ante la fachada de su caserío. Está cortando un tronco y escucha en el bosque los hachazos de su rival, con el que pronto tendrá un desafío. Y se da cuenta de que este va más rápido, siente que le ganará y decide lanzarle el hacha. Cuando pensé esa imagen, entendí que se me había abierto una ventana hacia una historia. Sin embargo, lo que yo hago es abrir una puerta, me asomo a ver qué veo.

-¿Qué es lo que busca?

-Si la imagen es poderosa, en el sentido de que tiene suficiente fuerza, pero aún no sé muy bien cuál es el misterio, entonces voy probando. En ocasiones ya sé cómo va a acabar, pero la estructura la aplico muy tarde, casi al final, porque quiero sentirme liberado desde el inicio.

-¿Cómo explicaría su trabajo a los espectadores?

-Siempre digo que dejen la cabeza debajo de la butaca, es decir, que vean la película sin pensar sin aplicar la razón para que las emociones no dependan de las ideas. Se trata de un cine que, como lo racionalices mucho, te puede sacar de la película. Me gusta dejarme levar cuando escribo. Lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo, y me parece que es mucho mejor verlo sin que dirija la razón.

-"La piel contra la piedra" marcó a una generación en unos años aún complicados. ¿Cómo la afrontó?

-Había escrito un guión muy intuitivo y loco. Era "Aitor, la piel contra la piedra". Entonces vivía en Madrid, pero hubo un momento que decidí volver a Donosti Escuchaba lo que se decía de lo que se llamaba "el conflicto vasco", pero también había uno político. Descubrí hasta qué punto no se hablaba de política. Veía mucho miedo, pero la gente, en confianza, contaba mucho y muy bien. Hice el montaje y salió una historia que mereció la pena.

-Por otro lado, "Minotauro" parece que al fin verá la luz.

-Eso fue una pena. La rodamos muy bien. Me sentí muy a gusto. Es una película que me encanta de principio a fin. Iba a salir en 2023, por la celebración del año de Picasso. Se presentó en Berlín, pasó dos fases, pero yo decía que aún estaba verde. Estaba también seleccionada para inaugurar el festival de Málaga, pero no llegamos a tiempo. Fue algo muy duro, pero ahora estoy muy contento porque ya se ha superado.