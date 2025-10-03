Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés

Susto mayúsculo para los vecinos del barrio del Carbayedo, en Avilés, que esta tarde han vist como un hombre se desplomaba en mitad de la calzada cuando salía de una cafetería.

Al encontrarse el hombre en una zona de tráfico intenso a esa hora fue necesaria la intervención de varias patrullas de Policía Local y Nacional, además de dos ambulancias para asistir al fallecido.

Las asistencias sanitarias, en mitad de la avenida de Portugal / Lne

Al parecer habría sufrido un problema cardíaco que derivó en su fallecimiento en mitad de la vía pública, lo que ha provocado un importante revuelo de los vecinos del barrio, interesándose por lo sucedido.

Lo hechos sucedieron a mitad de la avenida de Portugal, a la altura de la cafetería La Pausa.

Los sanitarios permanecieron trataron de reanimar al hombre y fue necesario un segundo equipo de refuerzo aunque nada pudieron hacer más que certificar su muerte.