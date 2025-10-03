La gastronomía avilesina, de viaje a Murcia y Valencia
La cofradía Gastrónomos del Yumay está en Murcia para designar como nuevo miembro al hostelero de San Pedro del Pinatar, José Antonio Jiménez, en la imagen de la derecha. A la izquierda, la cocinera Pilar Meana realizó en Valencia la tercera parada de su proyecto gastronómico "El Viaje de las Ollas".
