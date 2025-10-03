El lavadero de Valparaíso tendrá hasta una acera

El lavadero de Valparaíso, que en 2027 cumplirá un siglo, será objeto de recuperación en el marco del proyecto de rescatar fuentes y lavaderos del municipio como espacios de interés etnográfico, teniendo en cuenta que en su día jugaron un papel como destacados puntos de encuentro, y también respondiendo a una demanda vecinal.

El Ayuntamiento ha adjudicado un contrato menor a la empresa Mevals por importe de 11.458,70 euros para la ejecución de las obras. El proyecto prevé retirar todo el material que está suelto y limpiar toda la vegetación del interior, para luego aplicar herbicida, y rematar las cargas con pasta de color arena en el relleno.

Además de otros trabajos en el propio lavadero, se ejecutará en el perímetro una acera con un ancho de dos metros, que además proporcione pendiente para alejar las aguas de los muros del lavadero. Se realizará sobre capa de geotextil e impermeabilizante para separar la vegetación del lavadero, evitando que la vegetación vuelva a colonizar el lavadero y conseguir recuperar el aspecto.

La importancia del manantial

El de Valparaíso fue el primer manantial de agua potable que hubo en la ciudad, un enclave trascendente en la historia de Avilés, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVI con la traída de aquellas aguas a la Villa. En 2027 cumplirá un siglo en pie.