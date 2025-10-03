"Pedro Menéndez" entra en la red de rutas de Carlos V

La asociación vecinal "Pedro Menéndez" es ya un miembro más de la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V - Itinerario cultural europeo del Consejo de Europa. El director de este organismo, Quintín Correas, celebró la inclusión en la red de este colectivo avilesino que anualmente organiza una recreación histórica sobre la figura del conquistador de La Florida. "La inclusión en la red implica un plus de calidad avalado y certificado por el Consejo de Europa. Además, la asociación puede beneficiarse de fondos europeos, de asesoramiento del propio comité científico y el intercambio de los distintos grupos recreacionistas", indicó Quintín Correas, que también habló de otras oportunidades en el ámbito local.

La concejala de Hacienda y Turismo, Raquel Ruiz, destacó que formar parte de la red que preside Correas es "una gran oportunidad para la ciudad y conectarla no solo con visitantes sino también con los vecinos". "Pertenecer a esta red nos permite tener un mayor intercambio cultural con otros países europeos y hacer de las recreaciones un recurso turístico que atraiga cada vez a más visitantes", añadió la concejala, que entregó a Correas un ejemplar del libro "El señor del mar". A su lado, Pilar Mariño, presidenta de la asociación vecinal "Pedro Menéndez" tildó de "impresionante" la inclusión de su colectivo en la red de cooperación. Aprovechó además la ocasión para destacar la importancia de la recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, que se representa desde hoy y hasta el domingo, aunque defendió que "es necesario que se impliquen más personas, especialmente, los jóvenes". "Siempre fuimos la Atenas de Asturias, con mucha actividad cultural, intentemos seguir así y dar un paso más en todos los niveles", concluyó Mariño.

La red de cooperación cuenta con ochenta socios de trece países que recibe "unos dos o tres subvenciones europeas al año" e impulsa además vinculadas con el sector hostelero.