El PP apoya el proyecto del PSOE para la ampliación del parque tecnológico en la ría de Avilés

El Partido Popular (PP) de Avilés ha mostrado su apoyo al proyecto de ampliación del Parque Científico y Tecnológico "Avilés Isla de la Innovación" que presentó la semana pasada el concejal socialista de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa. Eso sí, la presidenta de la formación política, Estefanía Rodríguez, reclamó que se aclare cómo se cubrirá la fuerte inversión que se prevé, de hasta 15 millones de euros, una calendario público y realista, y una agenda de alianzas "reales" con empresas y universidades.

"Compartimos la idea de que la ciudad debe crecer mirando a la ría y aprovechar sus fortalezas industriales, portuarias y tecnológicas para abrirse a la innovación y a las políticas de transición verde de la Unión Europea. No en vano, el concepto de abrir Avilés al mar está en el ADN del Partido Popular, en cuyo postulado nos reafirmamos", señaló en un comunicado la presidenta del PP como máxima representante del partido en la ciudad, y al margen del grupo municipal del Ayuntamiento.

Estefanía Rodríguez también hizo una valoración positiva de coordinar la ampliación del parque tecnológico y el desarrollo del futuro ecoparque de Baterías. Pero exigió "rigor y claridad en la gestión".

En este sentido remarcó que "se habla de una inversión de entre 10 y 15 millones de euros para elevar el terreno a la cota del Niemeyer y urbanizarlo, pero aún no sabemos cómo se cubrirá esa inversión ni qué compromisos financieros existen. Avilés necesita un plan de financiación sólido y viable".

La presidenta del PP avilesino reivindicó transparencia y una mayor participación ciudadana en el diseño y seguimiento del proyecto, con un calendario de actuación que sea público.

Estefanía Rodríguez aprovechó también para destacar "la importancia de reforzar los activos estratégicos de Avilés, como el Puerto y la Cámara de Comercio, para que la innovación y el urbanismo se traduzcan en un verdadero impulso económico, comercial y exportador.

"Este esfuerzo debe servir para fortalecer a quiénes ya son motores de la ciudad y, sobre todo, para mejorar la vida de los avilesinos", señaló.