Sanz, vicepresidenta de la Sociedad de Cronistas de España

La Real Sociedad Española de Cronistas Oficiales (RAECO) celebró en días pasados su congreso anual, en el que se rindió homenaje a Juan Luis Álvarez del Busto, cronista Oficial de Cudillero, por llevar más de 50 años en el cargo además de a José Antonio Fidalgo, cronista de Colunga; Miguel Ángel Fuente, cronista de Noreña; Leocadio Redondo, cronista de Nava y Carmen Ruiz-Tilve, cronista de Oviedo, por llevar 22 años como miembro de RAECO.

En ese mismo encuentro se celebraron elecciones a una nueva junta directiva en las que salió elegida como vicepresidenta la cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz, repitiendo como presidente Juan Antonio Alonso Resalt, cronista oficial de Leganés.

La última reunión de la Real Sociedad Española de Cronistas que se celebró en Asturias fue en el año 2014.