El seminario "El fantaterror español" se despide en Avilés
La Cátedra de Cine de Avilés ofrece esta tarde, de 16.00 a 19.00 horas en el Centro de Servicios Universitarios (C/ La Ferrería, 7), la cuarta y última de las cuatro sesiones del ciclo "El fantaterror español", enmarcado en la II Edición del Curso de Formación de Públicos, que desgrana el contexto, las características y el legado del fantaterror, una de las aportaciones más personales de España a la historia del cine. Jimina Sabadú impartirá la conferencia titulada "La herencia del Fantaterror: la huella del género en los últimos 30 años". Y a las 19.00 hora está prevista la proyección de la película "La grieta", con acceso libre hasta completar aforo. El seminario "El fantaterror español. Historia, monstruos y legado", ha analizado los títulos más señeros del cine de miedo producido en castellano.
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- La cafetería más 'instagrameable' de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo
- Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas
- El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva