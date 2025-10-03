El seminario "El fantaterror español" se despide en Avilés

La Cátedra de Cine de Avilés ofrece esta tarde, de 16.00 a 19.00 horas en el Centro de Servicios Universitarios (C/ La Ferrería, 7), la cuarta y última de las cuatro sesiones del ciclo "El fantaterror español", enmarcado en la II Edición del Curso de Formación de Públicos, que desgrana el contexto, las características y el legado del fantaterror, una de las aportaciones más personales de España a la historia del cine. Jimina Sabadú impartirá la conferencia titulada "La herencia del Fantaterror: la huella del género en los últimos 30 años". Y a las 19.00 hora está prevista la proyección de la película "La grieta", con acceso libre hasta completar aforo. El seminario "El fantaterror español. Historia, monstruos y legado", ha analizado los títulos más señeros del cine de miedo producido en castellano.