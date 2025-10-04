Avilés, referencia nacional en la lucha contra la violencia de género con un centenar de especialistas reunidos en la ciudad

La Delegación del Gobierno en Asturias, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, ha organizado para los días 7 y 8 de octubre el 'Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer', acto que se celebrará en el Centro Niemeyer de Avilés y en el que participarán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Asturias en nota de prensa, también participarán la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza y la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez Páez.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, participará el miércoles en el cierre de las jornadas, a las que también acudirán la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; y la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Vanesa Fernández.

Este encuentro técnico reunirá a cerca de 80 participantes de todo el país entre representantes institucionales y responsables de unidades especializadas, configurándose como un "espacio clave" para reforzar la coordinación, compartir experiencias y definir estrategias comunes en la lucha contra la violencia machista.