Castrillón ya piensa en sus próximos presupuestos
El gobierno confía en sacar este año las cuentas de 2026 tras oficializar las del ejercicio vigente
N. M.
Tras tener ya, de manera oficial, los presupuestos del 2025, el equipo de gobierno de Castrillón ya trabaja en las nuevas cuentas, las del 2026. Desde el PP castrillonense son optimistas de cara a la aprobación del presupuesto para el próximo año y esperan que, si todo sigue su curso y no ocurre ningún contratiempo, se puedan llevan a pleno incluso antes de que acabe este año, para asi tener otros doce meses por delante para poder ejecutar sus proyectos.
Eso sí, antes de aprobar las cuentas del próximo ejercicio, el equipo de gobierno castrillonense deberá aprobar las ordenanzas, para lo cuál cuenta con el apoyo de Vox. Para ello, el PP se ha comprometido a bajar el IBI en el concejo, convirtiéndose en uno de los territorios de toda Asturias donde esta carga impositiva es menor. Además, otro de los puntos del acuerdo servirá para congelar los precios públicos en Castrillón.
En la otra parte de la balanza están las subidas en las tasas de recogida de residuos, del agua y del alcantarillado. La primera de ellas viene impuesta por la normativa legal vigente, que obliga a los ayuntamientos a que la tasa de la basrua cubra al 100% el coste del servicios. En el caso del agua y el alcantarillado, en este caso por estar contemplado en el contrato con la empresa adjudicataria. Eso sí, antes de nada estas nuevas ordenanzas tienen que aprobarse en el pleno municipal del mes de octubre.
Las nuevas cuentas
Desde el equipo de gobierno de Castrillón son optimistas y creen que, si todo sigue su curso normal, podrían presentar al Pleno el presupuesto del próximo ejercicio antes de que finalice este año. Este movimiento sería clave para que se pudiesen ejecutar, con tiempo, las propuestas que el Partido Popular de Castrillón tiene sobre la mesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- La cafetería más 'instagrameable' de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- Ya es oficial: Diego Baeza se hace con los terrenos de Corvera para construir la Ciudad Deportiva del Avilés