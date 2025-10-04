Castrillón ya piensa en sus próximos presupuestos

Tras tener ya, de manera oficial, los presupuestos del 2025, el equipo de gobierno de Castrillón ya trabaja en las nuevas cuentas, las del 2026. Desde el PP castrillonense son optimistas de cara a la aprobación del presupuesto para el próximo año y esperan que, si todo sigue su curso y no ocurre ningún contratiempo, se puedan llevan a pleno incluso antes de que acabe este año, para asi tener otros doce meses por delante para poder ejecutar sus proyectos.

Eso sí, antes de aprobar las cuentas del próximo ejercicio, el equipo de gobierno castrillonense deberá aprobar las ordenanzas, para lo cuál cuenta con el apoyo de Vox. Para ello, el PP se ha comprometido a bajar el IBI en el concejo, convirtiéndose en uno de los territorios de toda Asturias donde esta carga impositiva es menor. Además, otro de los puntos del acuerdo servirá para congelar los precios públicos en Castrillón.

En la otra parte de la balanza están las subidas en las tasas de recogida de residuos, del agua y del alcantarillado. La primera de ellas viene impuesta por la normativa legal vigente, que obliga a los ayuntamientos a que la tasa de la basrua cubra al 100% el coste del servicios. En el caso del agua y el alcantarillado, en este caso por estar contemplado en el contrato con la empresa adjudicataria. Eso sí, antes de nada estas nuevas ordenanzas tienen que aprobarse en el pleno municipal del mes de octubre.

Las nuevas cuentas

