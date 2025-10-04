Corvera da la bienvenida a sus nuevos "ángeles de la guarda"

Corvera tiene cuatro nuevos "ángeles de la guarda". El salón de Plenos del Ayuntamiento corverano fue escenario este viernes de la toma de posesión de los cuatro nuevos agentes de la Policía Local que, durante los próximos días, empezarán a ‘patear’ el concejo.

Los agentes, tras haber superado con éxito el periodo de formación obligatoria que comenzó en mayo, han pasado a formar parte de la plantilla del consistorio. Con estas incorporaciones, el cuerpo de la Policía Local queda compuesta por 21 personas: 18 de ellos, agentes; dos subinspectores y una persona en tareas administrativas, con lo que la plantilla se encuentra ya totalmente cubierta.

En el transcurso del acto de toma de posesión, Iván Fernández, alcalde de Corvera, destacó "la extraordinaria labor" y "la vital importancia" de su papel. "Os damos la enhorabuena porque sabéis del esfuerzo que os ha costado llegar hasta aquí. Muchos sacrificios. Ahora sois servidores públicos y al final vuestra presencia da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía y tenéis que ser conscientes de eso, tenéis que cumplir y hacer cumplir la ley", indicó el regidor.

Modernización

Además del refuerzo de los ya oficialmente nuevos agentes, la Policía Local de Corvera no ha dejado de modernizarse en los últimos meses, con la renovación continua de los coches patrulla, con la incorporación de un furgón de atestados, y las actuaciones programadas para adquirir tres dispositivos PDA.

Además, en materia de seguridad operativa, el Ayuntamiento adquirirá dos pistolas taser, cada una equipada con una cámara policial asociada que grabará todas las intervenciones en las que se utilice este dispositivo. "Estas mejoras no vienen a sustituiros si no que vienen a reforzar vuestros trabajos, vuestra seguridad y la de la ciudadanía", aseguró Iván Fernández durante el acto celebrado en el Ayuntamiento.

Por su parte, los cuatro nuevos agentes de la Policía Local se han mostrado contentos y nerviosos por convertirse en nuevos servidores públicos y con ganas de realizar su trabajo.