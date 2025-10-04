Cuenta atrás para optar a ser Rey del Goxu y la Faba
Los grupos interesados en ser Rey del Goxu podrán inscribirse hasta el 26 de octubre. El sistema de elección de los Reyes de Antroxu es nuevo, serán designados por un jurado sin contar con el voto popular, que ha sido eliminado. El Descenso tendrá una dotación económica de 10.000 euros, 1.400 más que el pasado año. El Ayuntamiento limita el espacio para construir los artilugios, con sitio para 30 grupos.
