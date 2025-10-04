La cultura invade toda Corvera

Cancienes, Molleda, Trasona, Villa... Ninguna de las siete parroquias se quedó ayer sin su evento en una de las "Noches Blancas" más ambiciosas que se recuerdan. El concejo se llenó de eventos culturales desde las seis de la tarde, con más de ocho horas de actividades, conciertos y espectáculos teatrales para todo tipo de públicos. La encargada de cerrar la jornada fue la avilesina Nerea Mafarki, que con su concierto en La Lechera puso el broche de oro a la velada.

Un instante de una de las actividades de la «Noche Blanca». | A. C.

Entre todo el cartel de actividades, con más de veintisiete eventos diferentes, destacaron los cuatro estrenos ex profeso para esta "Noche Blanca": "La música que llevas dentro", espectáculo con la Banda de Música, los Talleres de Teatro de Adultos de Corvera y el Taller de Panderetas, en el Teatro El Llar de Las Vegas; la exposición Patricia x La Libertad: Mujer Ubuntu / Mujer Viajera, en el Teatro La Lechera de Cancienes; el concierto de la ya citada Nerea Marfiki, también en el teatro de La Lechera; y la master class impartida por Bras Rodrigo en el Muséu de los Países Celtas en Villa, de 21.00 a 22.00 horas.

Pero no solo hubo tiempo para eso ayer en Corvera. Junto a estos estrenos se hicieron actividades para todo tipo de público t gustos: talleres de mosaico, fotografía nocturna, pintura y pandereta; cuenta cuentos en varias localizaciones, desfiles de moda y talleres infantiles; actuaciones musicales en bares y cafeterías... Además, aquellos que salieron a comprar al comercio de proximidad pudieron disfrutar de descuentos especiales en comercios que participaron en la "Noche Blanca".