Exorcismo gaucho en Llaranes

No fue el padre Damien Karras, de "El exorcista", ni tampoco se trataba de expulsar el demonio de ningún cuerpo. Fue el padre Miguel Elías Alderete Garrido, el nuevo párroco de Llaranes-El Pozón, quien ayer inició su encomienda pastoral exorcizando a sus parroquianos y sus viviendas. Era el exorcismo de San Benito, explicó, muy habitual en su Argentina natal, pero que generó un gran revuelo en sus "dominios espirituales".

"Yo soy como un perrito, que marca el territorio, y yo marco para Cristo el territorio que se me ha delegado espiritualmente. Con la oración de San Benito vamos a invocar la protección de Dios sobre ustedes, sus casas, sus familias, y la salud física, mental y espiritual de toda la comunidad. De aquí se tienen que ir todos los males y entrar los espíritus buenos", explicó el nuevo párroco antes de iniciar el proceso en el acceso principal a la iglesia de Llaranes.

Junto a él, Emilio Cases tenía preparado en el maletero de un coche el artilugio encargado por el sacerdote. Una tina, como las que se utilizan para hacer papel artesanal, cargada con más de 30 litros de agua y de la que salía una goma que llegaba hasta el suelo. El recipiente estaba tapado con un plástico negro rígido, y el padre Alderete pidió hacerle un agujero para echar la sal en el agua.

Siguiendo el principio de los vasos comunicantes de Arquímedes, el líquido debería fluir de manera constante para regar Llaranes y El Pozón. Todo había sido bien medido y calculado con antelación. Aarón Macías se había encargado de preparar el recorrido.

"La oración (para bendecir el agua y la sal y exorcizarla) la diré en latín, y no se preocupen si no la entienden, porque la entiende el Espíritu Santo, y ‘el otro’, al que no le gusta nada", ilustró el párroco. Y ¿por qué sal? "Porque cuando no había neveras, se utilizaba para que se conservaran los alimentos más tiempo. Y en la liturgia se usa para que duren más tiempo las bendiciones".

Vestido de gaucho

Tras la oración, el sacerdote espolvoreó la sal sobre las feligresas, y a algunas les entregó unas arenillas en la mano, que acabaron en sus ropas.

Finalizado el proceso, comenzó la exorcización. Emilio Cases al volante y el padre Alderete en el asiento del copiloto, iniciaron el recorrido seguidos de varios vehículos. En la explanada de la iglesia, las feligresas les despedían entre alegres y sorprendidas.

"En mi país, en Argentina, exorcizaba mi dominio espiritual todos los años, y lo hacía subido a un camión y vestido de gaucho", relató el cura a LA NUEVA ESPAÑA antes del inicio de la celebración en la que recibió la llave de la unidad pastoral.

La parroquia virtual

El padre Alderete tiene, además, parroquial virtual. "Soy pre-Internet", asegura, "desde 1982. Compré mi primer teléfono móvil en Estados Unidos, cuando aún no había antenas en Argentina. Montamos la productora católica San José, y como no podíamos tener emisora de radio ni televisión, la productora hacía programación y la distribuíamos a los medios de comunicación. Internet es la nueva red de Pedro. En Internet se pesca hoy a quien va a ser de Jesucristo. Predicar en las redes es mi misión desde 1982".

El Arcipreste , José Manuel Viña, le deseó todo lo mejor, también en su parroquia virtual.