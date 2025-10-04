Lluvia de millones de Europa para Avilés y éste es su destino

La ejecución del proyecto "Avilés La Carriona en Movimiento" , el plan diseñado por el equipo de gobierno PSOE-IU y que incluye el nuevo Polideportivo, la mejora de las conexiones del barrio con la ciudad y de la calle Río San Martín, y la Plataforma Única de Ciudad para facilitar los trámites con la administración, comenzará en 2026. El Ayuntamiento ha conseguido 5.346.817 euros de los fondos europeos FEDER, el 60% de la inversión total prevista (8,9 millones).

La concesión provisional se hizo pública ayer y solo unas horas después el equipo de gobierno convocó una rueda de prensa para anunciarlo. "Hoy es un gran día", coincidieron en afirmar los portavoces del PSOE y de IU, Manuel Campa y Agustín Medina, respectivamente.

"Avilés - La Carriona en movimiento" es un Plan de Actuación Integrado que, según explicó Campa, nació del "proceso participativo con los vecinos para conocer sus necesidades", e implicó la activa participación de las concejalías de Participación Ciudadana y de Servicios Sociales, además del resto de servicios municipales para elaborar la memoria del plan.

La oposición

"El objetivo es revitalizar el barrio de La Carriona y mejorar su integración con el centro urbano, las instalaciones públicas del barrio, ampliando su eficiencia energética, mejorar la conexión con el centro, mejorar los parques y los servicios municipales", explicó el portavoz del PSOE.

Campa también incidió en que "se trata de una propuesta basada en la Agenda Urbana que responde a nuestro proyecto de ciudad. Tenemos planes, desarrollamos proyectos y cuando se ponen en marcha las convocatorias nos presentamos para lograr su financiación. Y lo hemos conseguido de nuevo, igual que en la anterior convocatoria de fondos FEDER".

En este sentido, el portavoz de IU y primer teniente de Alcalde, Agustín Medina, apostilló: "frente a los discursos de la oposición, de que en este gobierno perdemos el tiempo, nos tenemos que felicitar porque hoy es un gran día". Y añadió que "el acuerdo político para gobernar incluía la revitalización de los barrios, y esto es un ejemplo".

Las mejoras

El plan incluye la mejora de las conexiones del barrio de La Carriona con el centro de la ciudad, la mejora de la calle Río San Martín, de los itinerarios del parque de Ferrera, en la eficiencia energética en las instalaciones públicas del barrio, y la construcción del nuevo polideportivo.

Además, se avanzará en cuestiones que tienen que ver con mejorar la cercanía de los ciudadanos con la administración y facilitar los trámites administrativos con una Plataforma Única de ciudad, explicó Manuel Campa.

El siguiente paso, una vez conseguida la aprobación inicial, es superar el plazo de alegaciones y resolver las que se pudieran presentar, para la publicación definitiva de la adjudicación de los fondos. Se calcula que el procedimiento se prolongue unos tres meses.

"No presentar ocurrencias, sino planes a medio y largo plazo, con objetivos y con un trabajo previo bien ejecutado, nos permite optar a estas ayudas", aseguró Campa. "Muchos de los proyectos ya están preparados; ahora habrá que actualizar precios para sacarlos a licitación. La previsión es que podamos hacerlo con agilidad y que en 2026 la actuación esté en marcha", añadió.