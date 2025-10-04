"Luisito", el 'padre' de los bueyes campeones "Navarro" y "Marino" y un clásico en los desfiles festivos, homenajeado como ejemplo de excelencia en la ganadería

Luis Carreño es un ganadero castrillonense de Pillarno, más concretamente, de La Corredoria. Querido y conocido por el arrastre de bueyes y "ser muy buena persona". Por eso, un grupo de setenta personas se reunió ayer en un conocido restaurante parrilla para rendirle un homenaje. Carreño está ya jubilado, sin embargo, aún mantiene dos bueyes en su ganadería familiar, "Gallardo" y "Romero", dos ejemplares que ya no desfilan por las calles de Avilés en días de fiesta. Porque es que otros sí lo hicieron y durante muchos años, tanto en el pasacalles que da inicio al Antroxu en el barrio de Llaranes como en el entierro de la Sardina, que es la actividad que cierra cada año los carnavales avilesinos.

El desfile de El Bollo de Avilés, en Pascua, es quizá la fiesta en la que más veces Luis Carreño ha trasladado a sus animales desde su casería en Pillarno. "La primera vez que desfilé fue en el año 1978 y dejé de hacerlo hace unos dos años", apuntó el ganadero castrillonense que ha competido en el arrastre de bueyes desde el año 1990 en infinidad de ocasiones en ferias de ganado de Avilés, Cangas del Narcea, Llanera y tantos otros municipios.

"Luisito", ejemplo de excelencia en el arrastre de bueyes

"La mejor pareja que tuve en el arrastre fueron los bueyes ‘Navarro’ y ‘Marino’", afirmó con rotundidad este querido ganadero que comparte su vida con Rosa Castro, su pareja, que también se apuntó a la comida y donde recibió placas y diploma. "Colgaré ese recuerdo en mi casa", señaló.

Luis Carreño, al que también conocen como "Luisito", estuvo acompañado por Gerardo Sanz, exalcalde de Llanera y ganadero; José Manuel Vega, José Luis Ondina, transportistas, veterinarios, entre otros asistentes y amigos todos ellos de una "institución" en el arrastre de bueyes.