Naveces será, este domingo, la capital asturiana de BTT
Como ya es tradición en el primer domingo de octubre, las bicis volverán a conquistar Naveces y gran parte del concejo de Castrillón. Este fin de semana se disputa la undécima edición de la Vuelta a Naveces, que este año será puntuable para la Copa de Asturias de Maratón y, además, es la última prueba de este circuito. Los interesados en participar pueden escoger entre dos recorridos, uno de cincuenta y otro de treinta kilómetros, que tendrán su salida y su meta en el mismo lugar, el camping de Las Gaviotas. Durante el trayecto los deportistas podrán descubrir algunos de los lugares más bonitos del concejo, como la playa de Santa María del Mar o la de Bahínas.
