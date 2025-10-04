Octubre comienza con fuerza para el turismo en Avilés: "La ciudad está llena, no parece otoño"

"Avilés está lleno, hay mucho ambiente y no parece que estemos en octubre, en otoño", comenta Benjamín Iglesias, a la puerta del hotel Palacio de Avilés Affiliated by Meliá, en El Parche, y al mediodía. Las terrazas están llenas y la llegada y salida de viajeros al céntrico hotel es constante. Esa imagen quizá sea más propia de la temporada estival, aunque, explican varios hoteleros, que está estrechamente vinculada con la intensa programación cultural de estos días en la ciudad. El doble concierto de Melendi en el pabellón de La Magdalena, la triple función del musical de "Tarzán" que además es estreno nacional en el Palacio Valdés, la recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez por las calles del casco histórico, el inicio del festival de cortometrajes "Avilés Acción" y la visita del director de cine Julio Medem y el estreno de la discoteca Space Four, la antigua Quattro, con un concierto latino a cargo de Luis Miguel del Amargue pueden explicar el alto número de visitantes durante estos días. Algunos hoteles ya no aceptan más reservas, están completos y, detallan, que por suerte es una constante en fines de semana que hay una programación similar a la del primero del mes de octubre.

Konchy Gómez, que es la directora del hotel situado en plena plaza de España, corrobora esa teoría y afirma: "Siempre que en Avilés hay un movimiento cultural, lo notamos", señala. Expresa además que la programación de actividades lejos de la temporada alta "se agradece" por aquello de la importancia de desestacionalizar el turismo y que "haya vida todo el año". En esas está el Ayuntamiento que ya ha programado para finales de mes otro festival, el Focart, más centrado en las músicas y artes urbanos y pensando en el público joven. La cita será de nuevo en La Magdalena, un espacio que se consagra como uno de los principales recintos "festivaleros" de la ciudad.

Julio Álvarez es el director del hotel Don Pedro, situado en la céntrica calle de La Fruta. Y confirma de nuevo esa tesis de que a más programación cultural, más visitantes. "Estamos llenos, cada vez que se organizan actividades nos ocurre lo mismo y eso es bueno para toda la ciudad", reflexiona Álvarez.

Daniel Rodríguez, responsable del complejo hotelero de Los Balagares destaca que aunque el establecimiento que dirige está "lleno", especifica, que en esta ocasión no está relacionado directamente con el doble concierto de "Melendi" ni con la programación del musical de "Tarzán", entre otros, ya que dos terceras partes de su establecimiento están ocupadas por personas del mundo empresarial.

Otros centros hoteleros de la ciudad tienen una ocupación del 66 % para este fin de semana como es el caso del Alda Palacio Valdés. Y otros, rozando el lleno.

El turismo de día, el que no pernocta pero sí consume en cafeterías, bares y restaurantes, el de vecinos de otros municipios próximos, también está en auge a cuenta de, entre otras actividades, la recreación histórica de Pedro Menéndez, que llena hasta el domingo las calles del casco histórico.