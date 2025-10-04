Un popular manjar que fue sustento del Adelantado

La recreación del alistamiento de Pedro Menéndez forma parte ya del calendario nacional de recreaciones de la asociación española de fiestas y recreaciones históricas y para conmemorarlo, un grupo de miembros de la entidad que lo promueve, la asociación "Pedro Menéndez" participó ayer en una singular actividad para promocionar el mantecado avilesino. Ataviados con vestimentas renacentistas, del siglo XVI, repasaron con teatro la historia del popular bollo avilesino en el hotel Palacio de Avilés. Una repostera, los marqueses de Ferrera y otros personajes relataron dentro y fuera del establecimiento la historia del bollo avilesino hecho, en origen, a base de manteca, harina y huevo "y sirvió como sustento para los marineros que se fueron a hacer las Américas" hace centurias. Del nuevo continente llegó después el azúcar.

La repostera que comenzó el relato, a la puerta del hotel. | MIKI LÓPEZ

Entre juegos de palabras y otras historias, el texto abarca también el inicio de las fiestas de El Bollo con Claudio Luanco a la cabeza, la Cofradía y la Comida en la calle. Y en estas, en plena teatralización de la historia del bollo mantecado, sale a escena el actor Pablo Castañón, que hace de "Pedro Menéndez" en las recreaciones, que metido en su papel ensalzó también el dulce local. "El bollo se hace a temperatura justa y con reposo sin prisas, paciencia, harina de trigo, huevos, manteca y azúcar", detallan poco antes de subir a la torre del hotel. "Y dura días y días", añaden.

Con menciones al característico olor del mantecado y bromas acerca de un supuesto fantasma que puebla el palacio, la puesta en escena animaba a probar el dulce más típico para los avilesinos. Como así fue, al final de la visita, los asistentes y el elenco de este singular acto teatral degustaron este postre que pese a tener una historia asociada a la Pascua, al detalle de los padrinos a los ahijados, se plantea como un mantecado "para todo el año".