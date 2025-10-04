El PP reclama una licitación pública para el parking del Niemeyer

La decisión del Gobierno asturiano de comprar al Estado el parking del Centro Niemeyer por 3,2 millones de euros continúa escandalizando al PP asturiano nueve meses después. Este viernes, el diputado popular José Luis Costillas trasladó a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, su malestar por el "despropósito" que, a su juicio representa, la adquisición de dicho equipamiento. Además de denunciar que "nadie del patronato [del Centro Niemeyer] manifestó" interés por que el Principado realizara esa compra, lo que ayer expuso Costillas fue lo que considera una nueva irregularidad en ese procedimiento. Si bien desde el Ayuntamiento de Avilés se ha venido señalando que será la empresa Ruasa quien realice la gestión del aparcamiento, el diputado popular preguntó acerca del procedimiento de licitación previo para realizar esa concesión. "No hay ninguna licitación abierta", planteó.

Por su parte, la consejera de Cultura manifestó que la solicitud de la concesión demanial por parte del patronato se realizó el 14 de abril pasado, que en el Consejo de Gobierno del 5 de septiembre se modificó dicha concesión demanial a favor de la Fundación Niemeyer, lo que se oficializó el día 17 al inscribir el parking en el inventario de bienes del Principado. Ahora, dijo, "la Fundación comenzará a realizar gestiones para que Ruasa se haga con la gestión del mismo".