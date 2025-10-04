El PP reta a Raquel Ruiz a explicar la gestión de la Mancomunidad

La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, retó ayer a la presidenta de la Mancomunidad turística y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz, a explicar públicamente, incluso debatir con ella, porqué el ente supramunicipal acumula varios ejercicios sin aprobar la cuenta general, ocho meses ejecutando el presupuesto de 2025 sin que hubiera entrado en vigor, y una gestión de los planes turísticos que están en un limbo legal.

Según la portavoz del PP, "la Mancomunidad se está gestionando al margen de la legalidad, con opacidad y en beneficio del PSOE de Avilés". Explicó que el PP ha "chequeado el BOPA de arriba abajo, pudiendo comprobar que esta práctica no es puntual, sino que se repite en diferentes ejercicios". Y es que, dijo, "no hemos encontrado la publicación del presupuesto ni de la cuenta general en varios ejercicios".

Así que el grupo municipal del PP solicitará un informe a la intervención municipal para conocer la situación real y remitirlo al Tribunal de Cuentas con una denuncia "con la máxima precisión".

"Si la presidenta no tiene nada que ocultar, que se siente con nosotros delante de los medios y explique con documentación en mano lo que están haciendo", exigió Llamazares.