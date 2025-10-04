Reconocimiento a los empleados municipales víctimas de la dictadura
El Ayuntamiento promoverá la reparación a 82 trabajadores y 31 gestores y cargos electos
La concejalía de Memoria Democrática promoverá la reparación y el reconocimiento de 82 empleados municipales y 31 gestores y cargos electos del Ayuntamiento de Avilés represaliados por el franquismo, por haber ejercido durante la Segunda República o haberse opuesto a la Dictadura.
La concejala titular del área, Ana Solís, realizó ayer el anuncio acompañada de algunos descendientes de aquellas personas, e hizo un llamamiento para que contacten con el Ayuntamiento los de aquellos que tengan conocimiento de que sufrieran represalias.
La edil lamentó que "durante años, las instituciones no hemos ejercido nuestro deber de consolidar la democracia situando la dictadura franquista en el lugar histórico que le corresponde, junto al nazismo y el fascismo".
