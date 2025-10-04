Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado

La Asociación Aunando Fronteras organizó este sábado una cena recordando el primer banquete de Acción de Gracias de la Historia, recreando esa comida que Pedro Menéndez compartió con los nativos americanos, en agradecimiento, después de la fundación de la ciudad de San Agustín de la Florida en 1565.

Antes de la cena, cerca de un centenar de asistentes disfrutaron de un concierto de música tradicional a cargo del grupo asturiano Serendengue. Grupo de mujeres que recupera la tradición ancestral de la pandereta, un sonido que acompaña a nuestra cultura desde hace siglos. Los sones de las panderetas ya animaban las fiestas y acontecimientos populares en el siglo XVI y este sábado han amenizado este evento, dando un ambiente festivo lleno de tradición.

La música dio paso a la cena de Acción de Gracias que recreó el momento histórico del banquete que compartió Pedro Menéndez con los nativos timucua, después de la ceremonia de la fundación de San Agustín de la Florida y en agradecimiento por la ayuda prestada al Adelantado para ese fin. Recordamos las viandas que aportaron los españoles y los nativos americanos para ese banquete, con un menú que aportaba los ingredientes que nos citan los historiadores. Y el momento más importante fue cuando los recreadores Jesús Montero y José Antonio Vicario, aparecieron caracterizados del jefe indio timucua, Seloy y el chamán de su tribu, respectivamente y se dispusieron en la mesa junto a Pedro Menéndez representado por el actor Pablo Castañón.

Es la primera vez en Avilés que hay caracterización de indios nativos americanos, los timucua, en concreto un jefe indio y un chamán. La Asociación se ha basado en las famosas láminas de Le Moyne/de Bry que muestran los elementos de las vestimentas de los nativos, aunque hoy se consideran parcialmente alteradas por el grabador europeo. Las imágenes conocidas (Le Moyne publicadas por De Bry) son referencias valiosas, pero sirven como guía general (arcos, mazas, pintura), no como fotografía literal. Por ello, la recreación combina fuentes históricas, arqueológicas y etnográficas y notas de cronistas franceses y españoles.

Así, Aunando Fronteras, en un ejercicio de respeto y aprendizaje, ha querido mostrar cómo eran los pueblos originarios de La Florida en el siglo XVI, en especial los timucua, basándose en fuentes históricas y estudios fiables. Esta caracterización, como herramienta de divulgación y memoria histórica, nunca como una imitación superficial, se ha llevado a cabo, con el objetivo de que el público pueda acercarse a esta parte de la historia y valorarla. Y así ocurrió con creces el sábado pasado, ante la imponente caracterización de vestuario llevada a cabo con la maestría de Azucena Rico.

La segunda jornada de recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, en imágenes / Mara Villamuza

Contamos con muchos asistentes y entre ellos cabe destacar, la de miembros de la compañía de Teatro Suroccidente (Cangas de Narcea); de la Asociación Cultural de las Costureras Reales de Medina del Campo; de la Asociación vecinal Comandefe (Pimiango); de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V de San Vicente de la Barquera, de la compañía de teatro de José Rico de Avilés y el representante de la Sociedad Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Todos ellos asistieron a la cena, después de haber participado en el Alistamiento que organiza la muy activa AVV. Pedro Menéndez Avilés-Centro, cuyos miembros también asistieron a nuestro evento, pues ambas entidades colaboran siempre la una con la otra.

Fue un evento festivo y a la vez divulgativo de la historia que compartieron las dos ciudades hermanas: Avilés y San Agustín de la Florida. En honor a la figura de Pedro Menéndez, en la que se fundamenta nuestro hermanamiento, Aunando Fronteras compartió por streaming este evento con la Sister Cities Association, su asociación homóloga en la ciudad estadounidense.