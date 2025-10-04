Soto del Barco tiene un nuevo supermercado
Soto del Barco cuenta, como se puede ver en la imagen, con un nuevo supermercado. El local, ubicado en la Carretera de Pravia número 66, cuenta con 1.030 metros cuadrados destinados a exposición y venta al público, 96 plazas de aparcamiento para clientes y generará 18 puestos del empleo en el concejo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- La cafetería más 'instagrameable' de Asturias llegará a Corvera tras causar furor en Oviedo
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- Ya es oficial: Diego Baeza se hace con los terrenos de Corvera para construir la Ciudad Deportiva del Avilés