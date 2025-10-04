Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soto del Barco tiene un nuevo supermercado

El nuevo supermercado de la localidad sotobarquense. | MASYMAS

Soto del Barco cuenta, como se puede ver en la imagen, con un nuevo supermercado. El local, ubicado en la Carretera de Pravia número 66, cuenta con 1.030 metros cuadrados destinados a exposición y venta al público, 96 plazas de aparcamiento para clientes y generará 18 puestos del empleo en el concejo.

