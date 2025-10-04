Tarzán, el rey del Palacio Valdés

El niño criado por monos en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón volvió anoche a entusiasmar a los espectadores que llenaron el Palacio Valdés. "Tarzán, el Musical" sorprendió al público avilesino no solo por una escenografía espectacular –con módulo movibles–, sino también por unos efectos visuales envolventes, con acróbatas entre lianas, bailarines y actores que daban vida a cada rincón de un mundo salvaje. Todo estaba pensado en el equipo creativo liderado por Silvia Villaú para que la función del estreno de "Tarzán" en Avilés fuera toda una experiencia para público familiar. La historia universal sobre la naturaleza, la aventura y la búsqueda de uno mismo entusiasmó al público avilesino.

Hubo buena entrada para la primera de las tres funciones previstas este fin de semana. Concretamente, la del estreno. Ya en el primer número aparecieron en escena los monos y las lianas, que servían a los bailarines como para hacer cabriolas. Al terminar, un pequeño suelta desde el patio de butacas: "¿Bien!". Y siguen aplausos.

De fondo suena la canción de viajar: "Un niño salvaje/ abandonado quedó", que narra historias y leyendas sobre Tarzán. Hasta 25 cambios escenográficos a lo largo de más de dos horas de diversión pudieron emocionar y mucho a un auditorio donde mandaba el grupo infantil.

El teatro se puso en pie para terminar, como con ganas de alargar más la fiesta que se había montado, que hoy tendrá dos funciones más.