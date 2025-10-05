Ángel Martín lleva al Niemeyer su nuevo show "Somos Monos"

El humorista y comunicador Ángel Martín presentará su nuevo espectáculo "Somos Monos" el 13 de junio de 2026 en el Centro Niemeyer. La propuesta mezcla comedia y reflexión para recordarnos que, aunque creemos ser seres muy evolucionados, a veces nuestro comportamiento demuestra lo contrario. Las entradas, a 24 euros, están ya a la venta.