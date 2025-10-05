La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio protegido en la calle Palacio Valdés 18, la antigua guardería Los Siete Enanitos, para la puesta en marcha de un Centro de Atención Diurna Intergeneracional. Se trata de la finca donde antiguamente había una guardería infantil y que se integrará en la estrategia autonómica CuiDas. A la licitación se presentaron tres empresas, siendo Citanias Obras y Servicios S.L.U. la mejor valorada por la mesa de contratación.

Las obras serán adjudicadas a la citada empresa en 1.697.939,99 euros (IVA incluido), una baja cercana al 6 por ciento. El plazo de ejecución es de un año.

El Ayuntamiento compró el singular edificio de la calle Palacio Valdés, que está catalogado y se encuentra en estado ruinoso, para rehabilitarlo y desarrollar en él este proyecto innovador que cuenta con la ayuda del Gobierno del Principado a través de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

El edificio continúa languideciendo en la calle Palacio Valdés, en frente del teatro, y ahora se activa la obra para darle un nuevo uso. Lo que antes fue una guardería, ahora, tras una reforma que ya dibuja el Ayuntamiento de Avilés, será un centro intergeneracional.

La intervención, paso a paso

La actuación a realizar pasa por la rehabilitación del edificio existente y su ampliación por la parte posterior, mediante la construcción de un nuevo edificio comunicado puntualmente en cada planta.

Como nexo de unión, se plantea mantener el patio inglés posterior de la edificación existente que se atribuye al arquitecto Manuel Busto en 1928, para conservar en la medida de lo posible, tanto la volumetría como las características exteriores del inmueble protegido.

El nuevo edificio dispondrá de dos plantas; planta semisótano y planta baja. De esta última sobresaldrá un pequeño volumen, en planta primera, destinado a albergar un cuarto de instalaciones (para que no queden visibles en cubierta) y el acceso a la cubierta (transitable y ajardinada).

Se adosará a las edificaciones colindantes, con la intención de liberar la mayor superficie posible, a nivel de planta baja, para destinarla a zona ajardinada y jardín sensorial.

El acceso se realizará a nivel de planta semisótano a cota de la calle Palacio Valdés, mediante un itinerario accesible sin rampas.

Igualmente, se dispondrá un segundo itinerario accesible que comunique el acceso a la parcela (y jardín sensorial), con el espacio verde (jardín sensorial) situado a cota de planta baja.

Interiormente, todas las plantas (incluida la de cubierta) se comunican mediante un núcleo de escaleras central, situado junto al acceso al edificio por la parte ampliada y un ascensor accesible adosado a dicho núcleo.

Atendiendo a las necesidades del proyecto el edificio se dividirá en dos zonas funcionales, conectadas y relacionadas por diversas zonas y servicios comunes.

La primera, el Área de Atención Diurna de actividad significativa, para personas adultas en situación de fragilidad o riesgo de dependencia, dispondrá de un espacio social diurno para que aquellas personas en situación de fragilidad y/o riesgo de dependencia puedan realizar actividades y relacionarse. Esta área se implantará principalmente en planta baja, en el interior del edificio actualmente existente.

Jardín sensorial

La segunda, el Área de servicios innovadores para la autonomía personal y el cuidado, dispondrá de los espacios necesarios para completar el programa de actividad estimulativa y/o terapéutica innovadoras, jardín sensorial, sala de reminiscencias, huerto terapéutico y actividades vinculadas a nuevas tecnologías, dirigidas a la estimulación, intervención terapéutica, el desarrollo personal y la de participación social), así como otros servicios como; una oficina de Información y protección de los derechos y deberes de personas adultas en situación de discapacidad y/o dependencia, Servicio de escucha, orientación y apoyo a la vida significativa, Servicios a domicilio complementarios del SAD y Asesoramiento y formación a cuidadores/as no profesionales. Esta área se implantará tanto en la planta baja del cuerpo ampliado, como en su planta primera-cubierta y el exterior del edificio.

Por último, las zonas comunes, se implantarán en su mayor parte en la planta semisótano. El edificio existente, mantendrá en su totalidad su volumetría, fachadas exteriores y elementos compositivos y arquitectónicos (cubiertas, huecos de fachada, acabados, elementos decorativos, etc…).

Distribución

Toda la superficie de la parcela (de unos 805 metros cuadrados) que no esté ocupada por las edificaciones, o el itinerario accesible de acceso a la misma, se destinará a zona verde ajardinada, para su uso como jardín sensorial y huerto terapéutico. La edificación existente ocupa de planta unos 117 metros cuadrados y la de nueva construcción unos 397, por lo que queda a disposición de zonas ajardinadas unos 300 metros cuadrados.

La edificación se distribuirá en tres plantas; planta semisótano, baja y primera.

En la planta semisótano, en el edificio existente, se situarán parte de los espacios y locales comunes; Distribuidor, guardarropía, almacén desechable, Vestuario accesible masculino, vestuario accesible femenino, cuarto de limpieza, archivo y almacén.

En el cuerpo ampliado se situarán el vestíbulo de acceso, recepción, aseo accesible masculino, aseo accesible femenino, aseo ostomizados, sendos cuartos de instalaciones, espacio de reposo, dos distribuidores y las escaleras y ascensor de acceso a plantas superiores.

En la planta baja, en el edificio existente, se situarán los locales destinados para; office de cocina y sala polivalente, todo en una misma sala. En el cuerpo ampliado, se situarán; la sala de encuentro social, aseo accesible masculino, aseo accesible femenino, almacén, sendas salas de reminiscencias, sala Snoezelen, sala sociosanitaria, despacho polivalente, despacho de información, tres distribuidor, rampa de comunicación entre edificios y escalera y ascensor de comunicación entre plantas.

En la planta primera, se situarán un cuarto de instalaciones, un pequeño almacén para las herramientas de mantenimiento, y una escalera de acceso a la cubierta ajardinada (de uso restringido)

Objetivos del proyecto

El proyecto aspira a ofrecer la prestación de servicios a las personas mayores desde una perspectiva integral y transversal, y donde la juventud también formará parte activa de su funcionamiento en los programas y actividades a desarrollar.

Será un espacio multiservicios de prevención de la institucionalización de las personas mayores que permitirá, además, codiseñar el primer entorno urbano de promoción de la autonomía y el cuidado. Ofrecerá una atención profesional de estimulación física, cognitiva y emocional. Tendrá la singularidad de ser un espacio intergeneracional para compartir actividades de ocio con niños, niñas y jóvenes y se convertirá en el primer Centro de Día para Personas Mayores público del centro de Avilés.

El proyecto incluirá una propuesta diferenciada e innovadora para un espacio de estas características, entre las que destacan actividades culturales, baile, cinefórum, talleres de lectura y escritura, teatro, fotografía, musicoterapia, actividades físicas y de rehabilitación funcional, yoga, cocina, jardinería, aprendizaje y nuevas tecnologías.

En el marco de la estrategia CuiDas, este centro de la calle Palacio Valdés se suma a otro equipamiento, el futuro centro ocupacional de apoyo a la integración (CAI) que dará servicio a personas adultas con discapacidad, que se levantaráen la calle Mario Leal Baquero, en el barrio de La Grandiella.