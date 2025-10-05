Arranca el Avilés Acción, "un viaje apasionante por el cine y los cortos"

"Quiero invitar a todo el mundo a un viaje apasionante, que dura una semana, por el cine y los cortos". Yolanda Alonso, concejala de Cultura, dio, con esta frase, inicio a la vigésimo cuarta edición del festival de cortos "Avilés Acción Film Festival", que ayer vivió su sesión inaugural. El acto, presentado por la actriz avilesina Elena González, contó con la actuación del coro animAVoices, que interpretó cuatro temas, entre ellos "La mi mozuca", canción de Melendi que despertó una gran ovación por parte del público. Como buen festival de cine tuvo tiempo, además, para la proyección de "Warning Shadows" y la actuación de Acid Blizzard, que construirá un paisaje sonoro al paso de la película.

La actuación del coro animAVoices. | MARA VILLAMUZA

"Este año tenemos una programación que supera a la de otras ediciones, con nombres muy conocidos como Javier Gutiérrez o Julio Medem", destacó Alonso, quien invitó a todo el mundo a "a compartir los cortos, sentarse y disfrutar, porque en Avilés amamos el cine". La gala sirvió igualmente para recordar algunas de las novedades del festival, como es el estreno de una sección dedicada al cine de animación o la unión con el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, conocido como BAFICI.

David Rodríguez, programador del festival, tiró de memoria a la hora de hacer su discurso. "Me acordé de hace veinte años, cuando presenté aquí mi primer corto. Gracias a este festival pude dedicarme al cine", contó el asturiano, quien señaló que "uno es consciente de la magnitud del festival cuando ve que recibe entre 800 o 1000 cortos". El cineasta también quiso poner en valor el trabajo de la industria, aludiendo a Guillermo del Toro. "Tiene una frase que dice que lo más normal que ocurra con una película es que no exista. Cuando una película llega a buen puerto es un triunfo de muchas voluntades, eso resume también el Avilés Acción", detalló.

Por su parte, Javier Mediavilla, director, tuvo palabras de agradecimiento para el equipo que forma parte del festival. "Ahora es momento de emocionarse, reír, llorar y conocer nuevos personajes", sentenció.