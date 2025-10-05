El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los "Moscones de oro"

La ceremonia de la trigésimo tercera edición de los Moscones de Oro, celebrada este sábado en Grado, quedará en el recuerdo como una de las más reivindicativas. Tanto los premiados como las autoridades aprovecharon la ceremonia, celebrada en la Capilla de los Dolores y retransmitida en directo en el nuevo auditorio municipal, para lanzar mensajes de compromiso social, económico y humano.

El Moscón de Oro local fue para Nicolás de las Heras Monforte, farmacéutico en Grado y atleta solidario, cuyo nombre está ligado a retos deportivos destinados a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Su hija Covadonga de las Heras emocionó al público al asegurar: "Papá, todos coincidimos en que eres un ejemplo. Gracias por mostrarnos que, con cariño y trabajo, se puede llegar muy lejos".

De las Heras recogió el galardón de manos del alcalde, José Luis Trabanco, recordando su llegada a Grado, con 33 años, desde su Avilés natal. "No tengo el corazón dividido, lo tengo duplicado", proclamó, compartiendo el reconocimiento con su familia y con todos los que participaron en el movimiento solidario surgido en torno a "Rober contra el cáncer". "Este premio no es solo mío, es de todos los que hemos trabajado por la investigación", dijo.

José Luis Trabanco cerró el acto, aprovechando para destacar que "la política está para amortiguar conflictos, no para crearlos", en un alegato contra las guerras y la violencia. También tuvo palabras de reconocimiento para De las Heras, "un referente de solidaridad y superación", y para Francisco Rodríguez, "un empresario que apostó por su tierra, generando riqueza y empleo para muchos asturianos".

La jornada comenzó con la recepción en la Casa de Cultura, desde donde autoridades e invitados acompañaron a los galardonados hasta la capilla. Allí, el presidente de la Asociación Amigos de Grado, Manuel Fernández, abrió el acto con una reflexión en torno a la tecnología y lo humano. "Avanza la inteligencia artificial, pero no debemos olvidar la inteligencia natural, la que surge de la experiencia y del conocimiento mutuo", subrayó. Fernández anunció, además, un reto de futuro: encargar al escultor Favila una obra que simbolice la "marca Grado" como "seña de identidad cultural".

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, subrayó que tanto el ultrafondista Nicolás de la Heras como el empresario Francisco Rodríguez, los distinguidos en esta edición, son "ejemplos de resiliencia, compromiso y generosidad que nos inspiran a todos".

El primero en recibir el galardón fue Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias Lácteas Asturianas -Reny Picot, distinguido con el Moscón de Oro nacional e internacional. En la glosa previa, el periodista Fernando Miranda repasó su trayectoria empresarial y humana, marcada por la capacidad de transformar dificultades en oportunidades y de mantener siempre el componente humano por delante de la cuenta de resultados. El empresario, visiblemente emocionado, improvisó un discurso que fue mucho más allá del agradecimiento. "La riqueza no sirve de nada, si no es por el bien común", afirmó, antes de añadir que siempre procura que "corazón y mente no discutan demasiado".

Rodríguez habló de cuestiones de plena actualidad, defendiendo el papel de los ganaderos en el cuidado del territorio. "Si la naturaleza es pasto para llamas y no para vacas, tenemos un problema", advirtió, haciendo referencia también a la gestión del lobo en la región. Reivindicó también el potencial de la leche de cabra como motor de futuro para Asturias y recordó la "gran importancia" de mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación.

La Asociación Amigos de Grado cerró la edición anunciando ya la convocatoria de los Moscones de Oro 2026, que volverán a situar a la villa moscona como foro de referencia para el reconocimiento a la excelencia.