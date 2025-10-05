Gozón realizará labores de desbroce en el poblado de Endasa

El Ayuntamiento de Gozón se ha comprometido a realizar el mantenimiento necesario con labores de desbroce en el entorno de poblado de Endasa, en tanto que se concreta el futuro de los últimos residentes en la zona, pues el complejo residencial está incluido en el conjunto de las instalaciones de la antigua Alcoa donde Windar tiene previsto levantar su nueva fábrica para equipos de eólica off shore. El Alcalde, Jorge Suárez, en una reunión con los vecinos de Laviana, organizada por la asociación Enlaze, con el ánimo de abordar diferentes problemáticas de la zona, concretó que, asta que se busque una solución definitiva de los traspasos de propiedad de esas viviendas, el Ayuntamiento hará una labor de desbroce y se mantendrá abierto el consultorio médico.

El regidor mostró asimismo su predisposición a implicar a más administraciones que Costas en los trabajos de rehabilitación previstos para el próximo año en la playa de Xagó, ya que el Ayuntamiento no puede asumir todas las competencias que se le atribuyen desde el Ministerio.

También se abordó la limpieza de caminos y se anunció que se va a asfaltar antes de la fiesta de difuntos la explanada que da acceso al cementerio.