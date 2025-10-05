Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"

Manuel Campa (Avilés, 1975) es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Avilés, además de secretario general de la Agrupación Socialista. En esta entrevista hace un balance positivo del anterior curso y presenta la hoja de ruta para el nuevo .

-¿Puede hacer brevemente un balance del curso político que ha finalizado?

-Ha sido positivo. Avilés está encajando las piezas del puzzle. Lo vemos en las calles, con muchísima actividad cultural, turismo, deporte... Lo vemos en los barrios, y en todos esos espacios públicos que hemos transformado para que las personas puedan disfrutarlos. Avilés tiene vida, alegría y movimiento. Y seguimos colocando más piezas.

-¿Y cómo se presenta el nuevo?

-En este inicio vamos a tratar las ordenanzas, inversiones y el presupuesto para 2026. Van a ser visibles la segunda fase de la Escuela Superior de Arte y el centro de FP de La Grandiella, que empezarán antes de que acabe el año, y la Manzana del Talento, que se licitará antes de fin de año, y para lo que esta misma semana recibíamos ya la declaración responsable para hacer unas obras previas de seguridad en la parcela para poder iniciar los trabajos.

-¿Qué van a incluir los presupuestos? ¿Habrá sorpresas?

-Será importante para consolidar proyectos en los que venimos trabajando desde hace tiempo y para poner en marcha el plan de barrios, del que venimos hablando en el acuerdo de Gobierno y que supone además de inversiones, un refuerzo en el mantenimiento y dar visibilidad a muchas actividades culturales que se celebran en ellos. Y acabamos de conseguir fondos FEDER que ayudarán a confeccionar los presupuestos de 2026, porque hay proyectos que iban a ir sí o sí en los presupuestos, como el polideportivo La Carriona, la mejora de los caminos de los parques de Ferera y La Magdalena, o la accesibilidad de la Escuela de Artes y Oficios. Ahora hay que valorar bien el impacto de estos 5,5 millones de euros.

-Podemos ya no está en el gobierno local para apoyar las cuentas.

-Y esto hace un poco más difíciles las cosas. Pero nuestra línea de trabajo sigue siendo el acuerdo de gobierno progresista con unas líneas que compartimos, y esperamos tener una intelocución más activa y poder tener acuerdos tanto en ordenanzas, como en inversiones y en presupuesto. La semana que viene comenzaremos a hablar de las ordenanzas.

-Inversiones: hablan de grandes proyectos, pero la sensación es que no se avanza en la ejecución. Por ejemplo, el ecoparque de Baterías.

-Es un proyecto complejo y ahora mismo hay tres hitos importantes. El proyecto de urbanización está contratado y tiene seis meses de plazo de ejecución; la descontaminación, para la que hay un grupo de trabajo entre Sepides, Principado y la Confederación Hidrográfica para avanzar en este ámbito, y la reparcelación está preparada a falta del acuerdo entre la Cámara de Comercio y de Sepides, que debe ser el propietario único. El conjunto de todo ello estará finalizado antes del próximo verano.

-La ampliación del Parque Científico Tecnológico contempla otros 200.000 metros cuadrados para empresas. ¿Hay tanta demanda cuando para Baterías no se sabe que haya proyectos?

-Baterías supone procesos de atracción de inversiones mucho más complejos, porque ahí intervienen organismos nacionales y regionales. Pero la ampliación del Parque Científico Tecnológico nos toca más de cerca y hemos tenido un incremento muy importante de empresas que apuestan por la innovación, la sostenibilidad, de servicios a la industria moderna… A día de hoy el parque tecnológico tiene adheridas 60 entidades, unos 2.000 empleos, casi 600 millones de euros de facturación y 90 millones de inversión en proyectos de I+D. Con estas cifras, merece la pena y no parece que sea exceso, que una ciudad pequeña como Avilés ponga a disposición 200.000 metros cuadrados. Además, es un espacio que va a generar ciudad y aumentar la relación con su entorno empresarial. No queremos que a las seis de la tarde aquello quede vacío, queremos que se integre en la villa, que sea un centro vivo.

Campa, en un momento de la entrevista / MARA VILLAMUZA

-¿Ya tienen algún proyecto a la vista?

-Se trata de tener el suelo preparado para atender las necesidades que surjan. La Curtidora tiene un nivel de ocupación muy elevado, con las naves ocupadas al 100%, como los edificios gemelos de Sepides… Hay demanda para cubrir espacios, porque este goteo de empresas de 10 y 15 personas que puedan venir a trabajar es difícil de atender en una ciudad como esta. La Curtidora es un modelo de éxito y hay que replicar los modelos de éxito y tener espacios preparados para seguir creciendo. ¿Qué disponibilidad podemos tener a corto plazo? El edificio de Sepides en el que está DXC. Se debería valorar el segmentar más sus espacios interiores, porque la demanda ahora mismo es la que es.

-Hablando de grandes proyectos. ¿En qué punto está el de soterramiento de las vías? ¿Y la ronda del puerto?

-La tramitación ambientalacabará antes de fin de año y el convenio se suscribirá a primeros de 2026. En este mandato finalizarán las tramitaciones medioambientales.

El proyecto de integración del Club de Tenis en la Ciudad Deportiva del Avilés es bueno para ambas entidades

-El Real Avilés parece que también demanda grandes espacios. Hablan de terrenos en La Luz.

-Nosotros siempre estamos a disposición de tener espacios para que haya proyectos. Pero hay que aterrizarlos. Veo mucho movimiento, mucho, y estamos trabajando bien con el club, hablando constantemente, pero hace falta algo más de concreción.

-¿Qué le parece la propuesta para el Club de Tenis?

-Es un espacio que la Atlética Avilesina ya venía trabajando desde hace tiempo, y que sería darle más vida e integración en la ciudad a un ámbito que merece la pena. Creo -que sería bueno para los tres clubes.

-Grandes proyectos pero el club sigue sin la concesión administrativa para jugar en el Suárez Puerta.

-Hay tres informes pedidos y espero que estén resueltos lo antes posible. Mientras tanto, se está utilizando el estadio con seguros del Ayuntamiento y del propio club.

-Toda esta atracción supone resolver el problema de la vivienda y los promotores reclaman agilidad.

-Los promotores dicen que Avilés debería tener por lo menos 100 viviendas nuevas al año. En los últimos cuatro años se han hecho 398. Pero es que Avilés tiene solares a disposición, que si mañana se piden licencias, se pueden tramitar sin realizar modificación alguna para hacer hasta 900 viviendas. Esto marca la urgencia o no de la modificación del Plan General.

-¿Cómo se va a hacer esa modificación?

-Se hizo un estudio de los sectores urbanizables, y hemos encargado uno de los sectores urbanos no consolidados, es decir, todas aquellas actuaciones que estaban en el plan de 2006, valorar su situación, el grado de ejecución y qué opciones de futuro hay en cada una. Con esos dos informes, en la primera parte de 2026 llevaremos a Pleno el documento de prioridades, que debe ser el que marque los objetivos de la modificación del Plan. Ese será el pistoletazo de salida.

-Pero tendrán alguna idea de lo que quieren hacer.

-Nos gustó el proceso utilizado en el Parque Tecnológico y en los fondos Feder que nos han aprobado esta semana, con reuniones de participación previas. Poder tener la opinión de asociaciones de vecinos, sindicatos, empresas, colectivos sociales, y grupos municipales antes de entrar a la redacción, porque eso facilita mucho el proceso porque la ciudadanía se siente implicada, que los periodos de alegaciones sean más fáciles de gestionar…

Esther Llamazares confunde la labor de fiscalización propia de una oposición con la labor de fiscalización de los servicios de la Administración

-Habla de diálogo. ¿Cómo valora a los grupos de la oposición?

-De Podemos ya hablamos. Vamos con el PP. Su portavoz, Esther Llamazares, creo que confunde la labor de fiscalización propia de una oposición con la labor de fiscalización de los servicios de la Administración. Entiendo que la oposición sea vigilante, que controle la actividad del Gobierno, pero lo que está haciendo es función de las intervenciones municipales. Más allá de eso, en lo que llevamos de mandato, ¿qué propuesta al servicio de los ciudadanos, inversiones o ideas para la ciudad ha presentado? No recuerdo nada más allá de intentar convencer de que la gestión del gobierno es dudosa para ella.

-¿Y Vox?

- Vox ya ha dicho que está dispuesto a apoyar al PP para propiciar un cambio de gobierno, como en cualquier otro sitio. Y además, todos sabemos, que el PP aceptaría las posturas más radicales de Vox con tal de llegar al gobierno. … Cualquier cosas que se haga en Avilés, Vox va a tender a su discurso monolítico, que tienen dirigido desde Madrid, o desde otros sitios .

El portavoz socialista, durante la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. / MARA VILLAMUZA

-¿Y ese tono bronco y nada edificante en los plenos?

-No me gusta. Y en una entrevista hace unos meses ya lo decía, porque se veía venir. Creo que la oposición usa el Pleno para tener su minuto de gloria, porque es el día de mes de más actividad pública en cuanto a la gestión municipal. Desde el PSOE siempre hemos evitado usar los plenos para desplegar consignas, pancartas, ni abuchear, ni aplaudir, ni insultar. Y me gustaría que todos los grupos tuviera esa actitud y el Pleno sea el lugar en el que se presenta una propuesta y se debate, con más o menos intensidad, defendiendo cada uno su postura, se vota, y se pasa a otra. Creo que debemos intentar entre todos que el Pleno vuelva a ser eso.

-Hablemos de industria.

-Pasa por momentos de dificultades. Los gobiernos trabajan para que sean coyunturales y no estructurales. Los gobiernos de España y de Asturias tienen un seguimiento importante con lo que nos afecta directamente.

-Bajando al terreno. El horno float de Saint-Gobain.

-Se viene trabajando con la empresa para definir esa inversión y buscar los fondos adecuados. Hay un interés muy grande de la empresa porque esta inversión salga adelante, y los gobiernos la van a acompañar.

La Nebrija es una inversión privada como tantas otras que llegan a la ciudad que refuerza esa imagen de ciudad atractiva

-¿Y el horno eléctrico de ArcelorMittal?

-Las veces que el ministro de Industria estuvo aquí sabemos que no se le quita de la cabeza la importancia del horno eléctrico para Avilés, que lo recuerda en cada conversación con la empresa y que el Gobierno de España ha hecho todo lo que la empresa necesitaba. La decisión está en manos de la compañía y de una actitud de la Unión Europea que, además, es la correcta en cuanto a que ha decidido la importancia geoestratégica de tener una industria propia y fuerte. Y esos son los pilares para que ArcelorMittal decida hacer ese horno eléctrico en Avilés.

-Windar.

-Se ha visto afectada por decisiones ajenas a nuestros gobiernos, que tiene que ver con lo que decíamos de que es una situación coyuntural, como ha dicho también el propio comité de empresa, y lo que tiene que hacer es prepararse para cuando la situación mejore, que parece que puede ser a finales de 2026, tener capacidad de retomar la intensa actividad que tenía. Sabemos que está trabajando en la adaptación de los suelos del Puerto (la antigua Alcoa).

-La Universidad Nebrija sigue esperando la autorización del Principado.

-Va a tardar poco en resolverse. Es una inversión privada como tantas otras que llegan a la ciudad y que refuerza esa imagen de ciudad atractiva. Si alguien decide iniciar una actividad es porque ve futuro aquí. Hay superficies comerciales que van abriendo su tercera o cuarta tienda en Avilés, y eso se basa en estudios de mercado. Han visto que es una ciudad acogedora, que es cómoda, segura y agradable para vivir y en su planificación seguro que tendrán previsto continuar creciendo, porque no creo que realicen la inversión para un solo grado.