Tiene siete dormitorios, tres baños, piscina y está cerca del mar: así es la escondida casa de Salinas por la que piden más de un millón de euros (y se ha rebajado)

Dar con la casa de nuestros sueños no es una tarea sencilla. El precio, la zona, los metros... Hay muchos factores que juegan en contra del comprador, más aún en una época en la que los precios están al alza.

Además, existen inmuebles que no están al alcance de todos los bolsillos pero, que aun así, nos permite soñar con cómo sería nuestra vida si se pudiera comprar.

Salinas, en Castrillón, esconde casas de todos los tipos y tamaños, desde pisos hasta grandes viviendas individuales que tienen precios solo disponibles para una cierta cantidad de bolsillos. Se trata de una casa construida en 1934 y reformada con el tejado recién arreglado y que puedes encontrar en el portal inmobiliario tucasa.com.

Es una casa que está en el centro de Salinas y a 2 minutos caminando de la playa, es una localización tan buena, además de protegida, una parcela tan agradable, tan abierta y a la vez tan independiente que apetece francamente pasar allí las tardes.

Cuenta con una parcela de 1.200 m2 con un jardín buenísimo con una mesa preciosa y enorme para esas maravillosas comidas familiares y cenas de verano, tiene una zona de barbacoa estupenda y una fantástica piscina de 11m por 6m y un garaje para dos coches.

Ya en la casa, de 350 m2 y que se divide en 2 plantas y sótano. Tiene un total de 7 habitaciones, 3 baños y un aseo y se distribuyen de la siguiente manera: en la planta principal hay un estupendo salón- comedor con chimenea de mármol, una cocina, un dormitorio, un baño y un aseo, en la planta de arriba hay cinco habitaciones, la principal tipo suite con una galería de lo más apetecible donde podrás pasarte horas leyendo abstraído del mundo, otros 4 dormitorios y 2 baños más, en el sótano hay otra habitación con un cuarto de baño, la zona de lavandería llena de armarios empotrados y con zona de plancha, digna de un hotel, zona de calderas con una Baxiroca que durará toda la vida y la bodega.

Como comentábamos al principio de este artículo, esta vivienda no es apta para todos los bolsillos. Su precio es de 1.410.000 euros y eso que ha bajado su precio de 1.500.000 euros.