Trasona disfruta de su festival de dragones

El pantano de Trasona acogió ayer el tercer festival "Anochecer de Barco Dragón", una iniciativa impulsada por el club "Asturias Dragón Boat", una entidad que no para de crecer año a año. Este festival tuvo, además de su parte festiva, una competida parte deportiva que obligó a sacar lo mejor de los participantes.

El evento, al que acudió Vanesa Fernández, consejera de Igualdad, contó con diferentes pruebas, tales como relevos de mil metros por equipos o carreras de las categorías open, femenino y BCS. La jornada arrancó con un enfrentamiento de Barco Dragón, a lo que siguió una carrera infantil, para ir trasladando la pasión a los más pequeños. Tras ello, se realizó un pequeño parón para la sesión vermú, con cortador de jamón y dj. Además, se hizo entrega de las medallas de la mañana.

Tras las más de cuatro horas de competición que hubo durante la tarde hubo tiempo para una buena cena, en la que se podía elegir entre paella o varias de las food trucks que se instalaron en el pantano. La noche contó con la música en directo del grupo "En’Hendrox" y a las doce se realizó la última entrega de medallas para todos los ganadores de las pruebas de la tarde. La velada acabó con casi cuatro horas de fiesta y música a cargo del dj Guille Laiz.