El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: "Castrillon puede ser la perla de Asturias"

Eloy Alonso (Piedras Blancas, 1966) ya supera los dos años como alcalde de Castrillón. Durante este tiempo a tenido que lidiar con varias crisis y ha puesto, como uno de sus objetivos, la modernización del Ayuntamiento. Del pasado, el presente y el futuro del concejo habla con LA NUEVA ESPAÑA.

Ya lleva más de dos años con el bastón de mando en Castrillón. ¿Qué balance realiza de esta etapa?

Para hacer un balance creo que lo primero es hablar de cómo estaba todo cuando llegué. Cuando estaba en la oposición siempre decía que mi propuesta número uno iba a ser modernizar el Ayuntamiento y, cuando ganamos, me di cuenta que esto funcionaba como las galeras del siglo XV. Ahora lo estamos transformando en un transatlántico. Para mí, está siendo muy importante, porque tenemos un potencial enorme y no podías llegar a explotarlo.

¿En qué sentido?

Antes no teníamos ni un gestor de expedientes. Nada más llegar al despacho me cogió un informático y me dijo que el sistema iba a colapsar. Hemos hecho un arduo trabajo de migración de datos, pero ya hemos superado esa etapa y esto va a motor. El nuevo sistema nos ayudará a ser más eficientes y a atender mejor a los vecinos. Somos un ejemplo en modernización, varias diputaciones, ayuntamientos y el Principado nos están preguntado y haciendo un seguimiento por nuestro sistema. Sé que es algo que no se ve, no es descubrir una placa, pero para mí es un pilar básico. Ese era mi objetivo. También puedo decir que la oficina técnica la tenemos completa. Ahora ves que están saliendo las cosas, el nuevo concejal de Urbanismo también está poniendo mucho de su parte, ve soluciones y plantea cosas, tiene una actitud buenísima. Y, ahora, tras aprobar los presupuestos, haremos más contrataciones.

"Somos un ejemplo en modernización, varias diputaciones, ayuntamientos y el Principado nos están preguntado y haciendo un seguimiento por nuestro sistema"

Se ve que de lo que más orgulloso está es de esa modernización de la que habla.

Es que para mí es un básico. Hemos hecho más mejoras estos dos años, como en el tema medioambiental, que la gente no se daba cuenta del peligro que tenía, por ejemplo, el pinar de Salinas. Llevaba sin desbrozar mucho tiempo y, si hubiese un incendio, iba a ser muy difícil de parar. También, aprovechando unas ayudas del Principado, vamos a actuar en caminos y montes de titularidad municipal, mejorando cunetas y desbrozando. No me quiero olvidar de la mejora que hemos hecho en accesibilidad, siendo el primer punto de todo el Cantábrico con baños ostomizados. También hemos acabado obras como las del túnel de Arnao o las escuelas del Ave María, que otros decían que querían hacer y las hemos terminado nosotros. Eso lleva un esfuerzo de recursos importante.

¿Cómo está la situación de La Peñona?

Sigue en la Audiencia Nacional, pero estoy muy tranquilo al respecto. Si alguien mira los informes se va a dar cuenta que los que presenta Costas no hay por donde cogerlos. Nosotros hemos demostrado, con informes de varios geólogos e ingenieros de minas, que no se ve ningún problema de estabilidad. Y, si de verdad están convencidos que hay un riesgo, hay más soluciones que desmantelar La Peñona. Basta ver el recorrido del AVE por España y ver algunas de las paredes por las que pasan. Es una cuestión de querer. De momento está todo parado.

Por lo que dice, confía en volver a pisar el mirador de La Peñona.

Es una cuestión de datos y de sentido común. Si me dicen que hay un riesgo de verdad pues se desmantela, no vamos a jugar con ello, pero que se basen en informes. En el de Costas los datos no son correctos, están cambiados de sitio. Por eso quiero ser optimista al respecto.

"Confío en volver a La Peñona, es una cuestión de datos y de sentido común"

El 2025 arrancó con la polémica intervención en las dunas del Espartal. ¿Han recibido más noticas o explicaciones al respecto?

Hubo una denuncia porque se metieron con máquinas para quitar arena, para rebajar una duna, cuando tenía hacerse a mano. Ahora el tema está judicializado, nosotros nos quisimos interesar, pero nos dijeron que, al estar ya en los tribunales, no nos podían decir nada.

Citaba anteriormente la nueva etapa en la concejalía de Urbanismo. Gustavo Prieto, el exconcejal de ese área, volvió el último pleno tras el cese de sus atribuciones y siguió la disciplina de partido.

Votar puede votar lo que quiera, nosotros siempre nos reunimos antes de los plenos y ahí es donde exponemos los temas que se tratarán en la sesión. En esas reuniones se llega a acuerdos y con ellos venimos al Pleno. La polémica que se generó entonces no nos hizo ningún favor, pero son circunstancias que pasan. Había que tomar decisiones y eso hice, no por algo personal, si no por el funcionamiento del Ayuntamiento. Creía que había que dar un cambio y aunque a veces es duro tomar decisiones, liderar es lo que tiene.

Eloy Alonso, durante la entrevista / Mara Villamuza

¿Qué proyectos tiene en mente para lo que queda de esta legislatura?

Ahora, con los presupuestos del 2025 aprobados, queremos seguir con la modernización del Ayuntamiento. Es algo que no va a parar. Otro de los puntos que queremos tratar es la parcela de Naveces, queremos hacer un concurso de ideas para que no sea una decisión solo nuestra, sino ver que las posibilidades hay. Queremos hacer la reordenación de Salinas, del entorno de la Iglesia; la entrada a Raíces… Otro de los temas es la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado desde La Vegona hasta Vegarozadas, que es un proyecto que empezará en breves. Hay muchas cosas de cara al futuro, creo que Castrillón va a ser la perla de Asturias. Tenemos un gran potencial, ahora, además, nos hemos convertido en el municipio con mayor renta per cápita.

¿Cuáles son las claves de ese futuro que vislumbra?

Una es sacar el tráfico de Piedras Blancas, que es algo que vemos que pasa en la mayoría de villas de Asturias y aquí todavía nadie lo ha tocado. Creo que es una necesidad, porque transforma el pueblo. Subes la calidad de vida de los vecinos, conectas la zona norte de Piedras Blancas con el resto de Asturias a través de una salida a la autopista… La otra clave es el área logística del Aeropuerto. Eso sería un gran salto de calidad, no solo para Castrillón, sino para toda Asturias. No hay ningún aeropuerto en España que no tenga desarrollo económico a su alrededor. También está el centro de salud de Piedras Blancas, que ahora mismo es muy pequeño y había una partida en el Principado destinada para él, pero desapareció. Estoy totalmente convencido de que el próximo gobierno regional será del PP, así como sabía que yo iba a ser alcalde de Castrillón, y si conseguimos el apoyo del Principado para esos proyectos, el concejo va a pegar un cambio bestial.

"Estoy totalmente convencido de que el próximo gobierno regional será del PP, así como sabía que yo iba a ser alcalde de Castrillón, y si conseguimos el apoyo del Principado para esos proyectos, el concejo va a pegar un cambio bestial"

El concejo sigue teniendo un remanente de treinta millones de euros para todo ese tipo de actuaciones.

No los tenemos porque queremos, es porque no nos dejan gastarlo. Es como tener una hucha siempre cerrada y que no te dejen tocarla. Es una frustración muy grande. Nosotros, aunque el IPC va subiendo cada año, hemos puesto bonificaciones a las plusvalías, a las familias numerosas y vamos a bajar el IBI, para que la gente vea que no tenemos ningún afán recaudador. Yo prefiero que el dinero, en vez de tenerlo aquí, la gente lo tenga en su bolsillo y lo pueda usar. Desde que soy concejal el remanente ha ido subiendo, pero creo que hay que dejar el dinero en los vecinos y aprovechar para bajar la carga fiscal a los ciudadanos, salvo lo que nos obliguen a subir.

Esa bajada en el IBI viene incluida en un nuevo acuerdo con Vox, con los que también se aliaron para sacar los presupuestos. ¿Cómo está la relación entre los dos grupos municipales?

Como dices, hemos sacado los presupuestos del 2025 con ellos y ahora estamos trabajando codo con codo las ordenanzas fiscales. Además, ya estamos trabajando en los presupuestos del próximo año. Ojalá que se puedan aprobar antes de que acabe el año. Hasta ahora hemos trabajado en pagar todo lo de atrás y, además, con el presupuesto prorrogado, teníamos que hacer modificaciones de crédito para poder pagar, que llevan el mismo procedimiento de aprobación que un presupuesto. Por eso sacamos las cuentas del 2025, porque los técnicos nos dijeron que era más ágil en el día a día, aunque el capítulo de inversiones sabemos que en tres meses no da tiempo a mucho, pero puedes dejar cosas iniciadas.

Parece que las aguas han vuelto a su cauce en ese sentido con sus socios de Vox.

Somos partidos distintos, con ideas distintas, pero coincidimos en ciertas cosas, lo que queremos aprovechar para tirar hacía adelante.

"Con Vox somos partidos distintos, con ideas distintas, pero coincidimos en ciertas cosas, lo que queremos aprovechar para tirar hacía adelante"

Desde la ventana de su despacho se ve el Valey, cuyo auditorio continúa cerrado desde hace meses.

Creo que para hablar de esa cuestión también hay que hacer un cierto balance. Imagínate que tienes una casa y ves que, desde el primer día, tiene goteras, pero no las reparas. Claro, después de once años tienes que poner calderos por todos lados. Nosotros cogimos el proyecto de cambiar el sistema de climatización del Valey, pero pasó lo que pasó. Pero, independientemente de esos daños que se produjeron por la inundación, que son graves, vimos que había muchas mas cosas que no estaban presupuestadas. Y claro, para poder repararlas hace falta dinero y, por consiguiente, presupuestos. Paralelamente a eso queremos convertir un problema en una oportunidad.

¿De qué manera?

Vamos a remodelar todo el patio de butacas, porque antes había problemas de visibilidad para las personas con movilidad reducida. Por ganas lo hubiésemos abierto ya. Además, la obra todavía no está recepcionada, que es un paso básico. No queremos certificarla y luego comernos lo que aparezca ahí. Los seguros tampoco pueden empezar a funcionar hasta que todo esté certificado.

Eloy Alonso / Mara Villamuza

¿Su balance de la oposición?

No me creo en manos de quién estábamos, sabiendo que anteponen en todo momento el cálculo político al beneficio de los vecinos. Nos rebaten los informes de los técnicos, piden informes externos, nos ponen contenciosos, recursos… Dilatan hasta el día a día, como se ve con las facturas. Nos han recurrido hasta las modificaciones de crédito. No ayudan en nada, piensan muy pocos en los vecinos. Me parece muy irresponsable lo que están haciendo.

¿Se ve liderando una nueva candidatura del PP de Castrillón?

Creo que tengo energías y experiencia, eso más que nunca, pero aún no he pensado en ello, la verdad. Dios dirá. Lo que más he aprendido en mi tiempo como alcalde es a gestionar la frustración, ahora ya no me pesa tanto. Tengo un máster en alcaldía, porque me ha tocado navegar en la tormenta. Confío en que el PP gane en Asturias y, cuando eso pase, se vayan todas las trabas que nos están poniendo.

n