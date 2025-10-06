Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello, detenciones y positivos por alcohol: el intenso parte policial de Avilés

Arrestan a un castrillonense “por un delito contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia grave a los agentes”

Un agente de la Policía Local de Avilés en la sala de control de tráfico.

Un agente de la Policía Local de Avilés en la sala de control de tráfico. / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Accidentes de tráfico, detenciones… El parte policial de los últimos días en Avilés da cuenta de la importante actividad de los agentes especialmente durante el fin de semana. El viernes, por ejemplo, los policías intervinieron en un accidente de tráfico sucedido en la calle Santo Ángel: resultó atropellado un hombre de 86 años “que descendió desde la acera a la calzada por un lugar no habilitado para ello”. El peatón fue derivado al Hospital Universitario San Agustín “con lesiones en la cara”, según los policías.

En El Parche

El mismo día, apenas media hora después, alrededor de la una de la tarde, los agentes detuvieron en el centro de Avilés, en la Plaza de España, a un hombre de 55 años “al constarle en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, por causa de quebrantamiento de condena”.

José Manuel Pedregal

Por la tarde, en otro orden de cosas, los agentes detuvieron a un castrillonense de 35 años “por un delito contra la seguridad vial y por uno de resistencia y desobediencia grave a los agentes”. Fue en el transcurso de una intervención sucedida tras la comisión de una infracción mientras conducía un turismo por la calle de José Manuel Pedregal.

Intervención

“Advertidos signos compatibles con la ingesta de sustancias estupefacientes, al ser requerido para realizar las pruebas de detección de drogas correspondientes, se negó a realizarlas. En un momento dado de la intervención, el comportamiento agresivo y desafiante planteado en todo momento por el detenido, le hizo llegar a abalanzarse y agredir a un funcionario, hasta golpearle en la cara. Por todo ello se procedió con la detención de esta persona, incorporando su participación en los delitos de atentado y contra la seguridad vial que se investigan, mediante la confección del correspondiente atestado instruido en dependencias policiales”, explican los agentes mediante comunicado de prensa.

La Luz

Ya el sábado los agentes recuperaron un turismo que figuraba como denunciado por sustracción, que se encontraba estacionado en la zona de Lluera. En la madrugada del sábado al domingo registraron varias intervenciones, un porcentaje importante por alcoholemias al volante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  3. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  4. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  5. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
  6. Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
  7. La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
  8. Octubre comienza con fuerza para el turismo en Avilés: 'La ciudad está llena, no parece otoño

Atropello, detenciones y positivos por alcohol: el intenso parte policial de Avilés

Atropello, detenciones y positivos por alcohol: el intenso parte policial de Avilés

Manuel Ángel Martínez, neumólogo en el hospital de Avilés: "En pandemia había que tomar decisiones cada día y cambiarlas a media mañana"

Manuel Ángel Martínez, neumólogo en el hospital de Avilés: "En pandemia había que tomar decisiones cada día y cambiarlas a media mañana"

Julio Medem, en Avilés: "La visión racional le sienta muy mal al cine que yo hago"

Julio Medem, en Avilés: "La visión racional le sienta muy mal al cine que yo hago"

La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

Victoria de Javier del Cueto y Marta González en el BTT Naveces

Victoria de Javier del Cueto y Marta González en el BTT Naveces

Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán

Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán
Tracking Pixel Contents