Atropello, detenciones y positivos por alcohol: el intenso parte policial de Avilés
Arrestan a un castrillonense “por un delito contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia grave a los agentes”
Accidentes de tráfico, detenciones… El parte policial de los últimos días en Avilés da cuenta de la importante actividad de los agentes especialmente durante el fin de semana. El viernes, por ejemplo, los policías intervinieron en un accidente de tráfico sucedido en la calle Santo Ángel: resultó atropellado un hombre de 86 años “que descendió desde la acera a la calzada por un lugar no habilitado para ello”. El peatón fue derivado al Hospital Universitario San Agustín “con lesiones en la cara”, según los policías.
En El Parche
El mismo día, apenas media hora después, alrededor de la una de la tarde, los agentes detuvieron en el centro de Avilés, en la Plaza de España, a un hombre de 55 años “al constarle en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, por causa de quebrantamiento de condena”.
José Manuel Pedregal
Por la tarde, en otro orden de cosas, los agentes detuvieron a un castrillonense de 35 años “por un delito contra la seguridad vial y por uno de resistencia y desobediencia grave a los agentes”. Fue en el transcurso de una intervención sucedida tras la comisión de una infracción mientras conducía un turismo por la calle de José Manuel Pedregal.
Intervención
“Advertidos signos compatibles con la ingesta de sustancias estupefacientes, al ser requerido para realizar las pruebas de detección de drogas correspondientes, se negó a realizarlas. En un momento dado de la intervención, el comportamiento agresivo y desafiante planteado en todo momento por el detenido, le hizo llegar a abalanzarse y agredir a un funcionario, hasta golpearle en la cara. Por todo ello se procedió con la detención de esta persona, incorporando su participación en los delitos de atentado y contra la seguridad vial que se investigan, mediante la confección del correspondiente atestado instruido en dependencias policiales”, explican los agentes mediante comunicado de prensa.
La Luz
Ya el sábado los agentes recuperaron un turismo que figuraba como denunciado por sustracción, que se encontraba estacionado en la zona de Lluera. En la madrugada del sábado al domingo registraron varias intervenciones, un porcentaje importante por alcoholemias al volante.
